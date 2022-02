Care este atmosfera din casa lui CRBL. Elena a povestit cum se simte fiica artistului care este plecat la Survivor

Soția lui CRBL a surprins momentele în care fiica Faimosului se uită la competiția Survivor. Alessia, copilul celor doi, este cuprinsă de emoții și stă cu sufletul la gură când privește show-ul ce se desfășoară în Republica Dominicană.

CRBL este susținut de acasă, din Spania. Elena, soția sa a înregistrat care este atmosfera din casa lor, atunci când ea, împreună cu Alessia, se uită la competiția Survivor România 2022.

Cum reacționează Alessia, fiica lui CRBL, când îl vede la televizor

În urmă cu două zile, Elena, soția cântărețului CRBL, a postat pe rețelele de socializare un videoclip cu fiica lor, Alessia. În cadrul Instatory-ului făcut de mama ei, Alessia a fost surprinsă în timp ce țipa de fericire. Artistul tocmai ce câștigase un punct pentru echipa Faimoșilor, iar emoțiile fiicei sale ajunseseră la maxim.

CRBL și familia sa locuiesc de aproape doi ani, în Spania

Elena și CRBL sunt căsătoriți din anul 2008 și au împreună o fiică pe nume Alessia. În anul 2020, în plină pandemie, cuplul a luat o decizie radicală, și-a făcut bagajele și a început o viață nouă în Spania.

”Am ales Spania pentru că e aproape de noi. E cald, e bine, e liniște. Despre asta este vorba. Eu am căutat liniște. Am căutat să vin într-un loc în care pot să mă bucur de lucrurile la care am visat. Acum, în pandemie, este o perioadă perfectă pentru compus. Am timp să fac ce îmi place și sunt împăcat cu mine”, declara CRBL, la scurt timp după plecarea sa în Spania.

