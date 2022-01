Cum a reușit Alexandra Stan să treacă peste divorț și ce a învățat. A fost căsătorită doar câteva luni

Alexandra Stan a vorbit despre căsnicia care a luat sfârșit. Cântăreața a divorțat după doar câteva luni de la căsătorie. De asemenea, și nunta a fost rapidă, dat fiind faptul că artista s-a măritat după doar câteva săptămâni de relație.

Alexandra Stan a spus concluziile ei, după căsătoria avută.

„Încă o filă din povestea mea, din trecutul meu. Am învățat că trebuie să fiu mai pragmatică și mai analitică, să îmi ascult și partea stângă a creierului, să nu mă las condusă doar de partea emoțională și artistică”, a declarat aceasta pentru VIVA!.

De asemenea, Alexandra este optimist în ceea ce privește viitorul ei.

„Încerc pe cât se poate să privesc lucrurile cu calm, dintr-o perspectivă mai amplă, să văd imaginea de ansamblu. Eu cred că fiecare acțiune are o reacție și cred că fiecare situație în care ne aflăm, fie că este dificilă sau plăcută, este un rezultat al alegerilor noastre. Așa că încerc mereu să îmi dau seama ce anume am făcut sau nu ca să ajung în situația respectivă. Dacă îmi găsesc răspunsul, atunci încerc pe viitor să nu mai repet același tipar. În trecut mă exteriorizam mai mult decât acum, însă am învățat că soluția în cazul unei situații dificile nu vine neapărat pe moment. Și că răbdarea este o virtute. Dacă este foarte grea experiența sau dacă mă simt lipsită de puteri, mă rog la Dumnezeu. Și spun așa: „Doamne, dă-mi puterea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul de a schimba lucrurile pe care le pot schimba și înțelepciunea de a face diferența între ele”, a mai spus aceasta.