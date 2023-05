Cum a reușit Cătălin Scărlătescu să slăbească! Celebrul chef a ținut o dietă draconică: „Îmi ziceau Marele Alb. Aveam 148 de kilograme”

Cătălin Scărlătescu a reușit în urmă cu ceva timp o transformare spectaculoasă. Celebrul chef ajunsese să cântărească 140 de kilograme și primise porecla de Marele Alb. Însă, într-o zi a decis că este momentul să schimbe ceva și s-a apucat serios de slăbit. A ținut o dietă grea, însă ambiția l-a ajutat să nu renunțe până când nu a ajuns la rezultatele dorite. Cum a reușit să slăbească?

Cei care l-au urmărit pe Cătălin Scărlătescu din prima zi își aduc aminte că acesta obișnuia să cântărească mult mai mult decât acum. Juratul de la Chefi la Cuțite ajunsese chiar la 148 de kilograme, iar greutatea sa îi punea sănătatea în pericol. Așa că a luat decizia și a declarat război kilogramelor în plus.

Cătălin Scărlătescu a reușit să dea jos într-un timp relativ scurt aproape 50 de kilograme, așa că mulți au crezut că bucătarul a apelat la o operație de micșorare a stomacului. Însă, nu este așa. A reușit să slăbească doar cu multă ambiție și renunțând la majoritatea plăcerilor culinare.

„Pe vremuri, lumea îmi zicea Marele Alb. Cum de ce? Păi eram gras ca un porc. De acolo vine Marele Alb. Nu știi ce e Marele Alb? Aveam 148 de kilograme și eram foarte gras. Am zis că vreau să fac o schimbare. Dar cred că erau şi toate date peste cap în analize. Erau praf, nu mai dormeam bine şi am zis, gata, trebuie să slăbesc. Nu mai mănânc carne deloc, nu mai beau alcool. E simplu. Eu am spus într-o zi că nu mai fumez şi n-am mai fumat, la fel pot să zic orice. Nu am mâncat pâine, carne, dulciuri şi nu am băut alcool”, a declarat Cătălin Scărlătescu, potrivit imapct.ro.

Cătălin Scărlătescu: „Este o dietă severă”

Pentru a reuși să slăbească, juratul de la Chefi la Cuțite a ținut o dietă extrem de strictă. În principal, pentru o perioadă, Cătălin Scărlătescu a mâncat doar fructe și legume. Regimul său alimentar a fost unul dur, care nu se potrivește pentru toată lumea, dar care a dat roade pentru el.

Celebrul chef a pus stop dezmățului culinar și a s-a orientat exclusiv către alimente sănătoase și cu puține calorii. Așa a reușit să slăbească aproape 50 de kilograme, iar transformarea lui a fost spectaculoasă.

„Am mâncat, în schimb, doar salate proaspete, spanac, ştevie, castraveţi, roşii, mere, grapefruit, prune, nuci şi migdale neprăjite şi nesărate. Nu contează ordinea sau cantitatea, însa nu ai voie să mănânci nimic altceva. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie (fără ulei) şi un strop de sare, iar fructele se consumă proaspete.

Este, însă, o dieta severă, eu nu recomand nimănui să ţină un astfel de regim fără să consulte medicul. Fiecare organism are propriile necesităţi, aşa că nu e bine să ţinem diete „de capul nostru’. Păi, după cum v-am povestit mai devreme, meniul meu a fost bazat exclusiv pe legume şi fructe proaspete, aşa că nu prea e loc de reţete. Puneţi pe grătar vinete, roșii şi ardei iute, de exemplu, iar lângă o salată verde”, a mai spus Cătălin Scărlătescu.

