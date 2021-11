Cum a reuşit Cornelia Rednic să slăbească 30 de kilograme. Artista a dezvăluit secretul: „Niciun tratament corporal nu fac”

Cornelia Rednic arată spectaculos după ce a reuşit să slăbească 30 de kilograme. Celebra artistă s-a schimbat radical în ultima perioadă şi în ceea ce priveşte look-ul său. Interpreta de muzică populară s-a tuns scurt, iar noua coafură o avantajează de minune. În cadrul unui interviu recent, cântăreaţa a povestit cum a reuşit să scape de kilogramele în plus.

Cornelia Rednic a primit în ultima perioadă sute de mesaje de apreciere pentru felul în care arată în prezent. Celebra artistă a reuşit să slăbească foarte mult, iar admiratorii au complimentat-o pentru ambiţia de care a dat dovadă. În acelaşoi timp, vedeta a mărturisit în cadrul unui interviu faptul că nu i-a fost deloc uşor să ajungă în această formă şi asta pentru că se declară o gurmandă. Cu timpul, îndrăgita artista a învățat să se autoeduce pentru a obţine rezultatul dorit.

În curând, artista va împlini 46 de ani. Despre această etapă a vieţii, Cornelia Rednic are numai cuvinte frumoase şi asta pentru că a mărturisit că este extrem de fericită. Mai mult, în ultima perioadă a făcut o serie de schimbări pe lângă faptul că a slăbit spectaculos. Cântăreața s-a tuns şi a făcut câteva modificări chiar şi în garderobă.

„Foarte multă lume îmi zice că arăt bine. Îmi place, îmi cade bine când îmi spun oamenii că sunt frumoasă, că am o energie bună, că se simt bine în jurul meu. Am ales să dau la o parte orice fel de gând negativ.

Viața îți oferă tot felul de situații. Am ales să răspund cu bine la absolut orice situație, să fiu așa cum mi-aș dori ca toți ceilalți să fie cu mine”, a povestit Cornelia Rednic, pentru fanatik.ro.

„Niciun tratament corporal nu fac”

În ceea ce privește modul în care a slăbit, Cornelia Rednic a explicat faptul că singurul truc la care a apelat a fost renunţarea la mâncare.

„Aș vrea eu (n.r. să țină reguli la mâncare). Eu am predispoziție spre îngrășare. Mi-aș dori să nu se mai audă că am slăbit și am ajuns în spital. Niciodată nu am ajuns în spital. Da, am făcut o foame prin 1998, atunci mi s-a slăbit puțin organismul.

(…) Nu mănânc foarte mult. Tot eu trebuie să mă autoeduc. Eu sunt o gurmandă. Pentru mine este o plăcere tot ce e legat de mâncare. Fac mâncare cu o bucurie și cu un drag de nu se poate”, a mai explicat vedeta.

Mai mult, vedeta a explicat faptul că nu a apelat la niciun tratament corporal, ba mai mult în ultima vreme a renunţat chiar şi la sport.

„Niciun tratament corporal nu fac. În ultima perioadă recunosc că nu mai fac sport. Poate că am devenit un pic mai leneșă. Eu alergam foarte mult. Am făcut și sport de sală foarte mulți ani.

Mie îmi place aerul liber, libertatea. Alergam 6-7 kilometri. Făceam mișcare. Recunosc că în ultima perioadă am lăsat-o un pic moale, dar trebuie să reiau”, a mai mărturisit Cornelia Rednic.

