Cum a reușit Florin Busuioc să slăbească 15 kilograme. Alimentele la care a renunțat prezentatorul de la Pro TV

Florin Busuioc (61 de ani) este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV din România. În urmă cu cinci ani, el a avut mari probleme de sănătate. De atunci, vedeta de la Pro TV și-a schimbat radical stilul de viață și a dus o luptă acerbă cu kilogramele în plus. Recent, Florin Busuioc a dezvăluit cum a reușit să slăbească nu mai puțin de 15 kilograme.

Florin Busuioc este extrem de îndrăgit de toți telespectatorii, el fiind una dintre figurile emblematice ale postului Pro TV. Stilul în care prezintă de ani buni rubrica meteo i-a adus multă notorietate în țara noastră. În paralel cu activitatea din televiziune, Florin Busuioc și-a continuat și cariera de actor. Programul extrem de încărcat, dar și stilul de viață nesănătos i-au pricinuit însă mari probleme de sănătate.

(NU RATA: Florin Busuioc își „prognozează” sfârșitul în televiziune și pe scenă: “Ce vină au oamenii să vadă o moarte în direct?”)

Dieta cu ajutorul căreia Florin Busuioc a slăbit 15 kilograme. Alimentele la care a renunțat prezentatorul TV

În anul 2018, Florin Busuioc a suferit un infarct în timp ce se afla în culise înaintea unei piese de teatru. Din fericire, medicii au reușit să-i salveze viața, iar recuperarea sa a fost destul de rapidă. De atunci însă, Busuioc și-a schimbat radical stilul de viață. El a dezvăluit recent că a dus o luptă acerbă cu kilogramele în plus pe care le avea. Florin Busuioc a reușit să slăbească nu mai puțin de 15 kilograme cu ajutorul unor proceduri dar și cu o dietă alimentară strictă. El a renunțat să mai mănânce pâine, mici, paste și sosuri. Pe viitor, el speră să mai poată slăbi încă 15 kilograme pentru a atinge greutatea ideală.

„Încă nu arăt foarte bine, mai am de slăbit cam 15 kilograme, am slăbit deja 15, cu regim și cu niște proceduri de modelare corporală. Aceste proceduri nu neapărat că ajută la slăbit, dar se vede la centimetri, se vede că scad.

La micul dejun, atunci când îl mănânc, pentru că se întâmplă rar, eu mă trezesc la 5:30, dar când mănânc optez pentru un iaurt cu afine, zmeură, puțină nucă pisată și o linguriță de miere, se mai pune și ovăz, semințe de in, câteodată pun și chia.

Nu mai mănânc mici, sosuri, paste, pâine. Mănânc doar o pâine fără gluten, care de fapt sunt crackersi. Eu mă simt puțin vinovat acum, pentru că de ziua mea am fost la un restaurant și am mâncat un biban de mare cu un sos și am mai mâncat și niște focaccia. De tort nu m-am atins, eu nu mănânc”, a declarat Florin Busuioc în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”.

(VEZI ȘI: Ce stil de viață ducea Florin Busuioc înainte să facă infarct. “Fumam trei pachete de țigări pe zi și beam 16 cafele”)