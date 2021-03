Cum a reușit Liviu de la ISU Vrancea să salveze viața unui om, deși se afla în ziua lui liberă: „Încă un om trăiește datorită ție”

Liviu Vulcan, membru ISU Vrancea, a salvat viața unui bărbat, chiar dacă se afla în ziua lui liberă. Acesta a mers împreună cu nepoata lui pentru a susține proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere, însă a ajuns să fie din nou erou.

Întreaga poveste a lui Liviu a fost împărtășită pe Facebook de un bărbat care a fost impresionat de Liviu Vulcan, cel care și-a făcut datoria chiar și în ziua lui liberă.

„Ieri dimineață, Liviu, deși era în tura liberă, s-a trezit ca și cum trebuia să meargă la serviciu.

Nepoata lui susținea proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere, iar el fusese rugat să o însoțească, tatăl acesteia nefiind în localitate în acea zi.

Pe drum, Liviu a tot încercat să-i alunge emoțiile.

– Să nu te grăbești! Sigur îl vei lua. Eu am mare încredere în tine.

În scurt timp au ajuns la locul unde avea loc examenul.

– Te aștept aici. Fugi acum. Baftă.

Știind că va avea de așteptat, Liviu a mers să-și cumpere un covrig și o cafea, moment în care a auzit un strigăt în spatele lui:

– Ajutor, ajutor! Moare soțul meu…

Când s-a întors, a văzut un bărbat căzut pe trotuar. Lumea începea să se adune în jurul acestuia, însă fără a face ceva concret.

În câteva momente Liviu a fost lângă victimă. Și-a dat seama că avea o criză de epilepsie.

– Doamnă, nu vă temeți! Știu ce am de făcut, dar sunați repede la 112.

– Îl puteți salva?

– Nu vă faceți griji, a spus Liviu așezând bărbatul în poziția de siguranță. Sunați la 112! Are o criză de epilepsie. Până vin ei, eu îl stabilizez” a spus Liviu.

„Încă un om trăiește datorită ție”

Liviu Vulcan de la ISU Vrancea s-a îngrijit ca victima să fie tratată corespunzător până la sosirea echipajului medical și să rămână stabilă.

„Timp de mai multe minute, Liviu a avut grijă ca victima să aibă căile respiratorii libere.

În cei 15 ani de experiență pe care îi are ca pompier, s-a întâlnit cu multe astfel de cazuri.

În scurt timp a ajuns și ambulanța. Echipajul l-a recunoscut imediat pe salvator.

– Cum e, nea Liviu?

– Acum e bine. Și-a mai revenit.

După câteva minute, victima a fost urcată în salvare, iar medicul i-a mulțumit lui Liviu:

– A avut noroc că ai fost aproape. Dar nu ești liber azi? Ce faci aici?

– A venit cu mine la examen, a răspuns nepoata, care ieșise între timp din sala de examinare.

– Examen? Și ce ai făcut?

– Sunt fericită! Am luat sala cu maxim de puncte.

– Felicitări! Să știi că poți să fii fericită de două ori… unchiul tău a salvat o viață! Încă o viață, i-a spus medicul fetei în timp ce urca în ambulanță.

Pe drumul de întoarcere, nepoata l-a întrebat pe Liviu:

– Unchiule, dacă nu veneai tu azi cu mine, ce ar fi pățit acel om?

Felicitări, Liviu! Ai toate motivele să zâmbești … încă un om trăiește datorită ție!

Îți mulțumim!”