Cum a reușit Luise să devină mamă la 52 de ani, după multe încercări: ”Nu am luat în calcul să-mi congelez ovulele”

Luise Hoehn a devenit mamă la vârsta de 52 de ani, după ce a încercat de mai multe ori să aducă pe lume un copil. Deși a făcut mai multe fertilizări in vitro, cheltuind nu mai puțin de 200.000 de dolari, visul ei de a deveni mamă s-a concretizat.

Luise și soțul ei, Dean Biele (47 de ani), au sperat timp de șase ani că vor deveni părinți. Cuplul a apelat la mai multe variante, fertilizări in vitro și chiar au cerut ajutorul unui donator de material seminal. După multe încercări, Luise a devenit mamă, chiar în ziua de Crăciun. (CITEȘTE ȘI: POVESTEA EMOȚIONANTĂ A CELOR DOI TINERI DIN IMAGINE. CUM AU AJUNS SĂ SE ÎNDRĂGOSTEASCĂ, PE PATUL DE SPITAL)

Luise și Dean se gândesc la un al doilea copil

Luise și Dean au devenit părinții unui băiețel sănătos, în ziua de Crăciun a anului trecut. Cei doi părinți sunt extrem de bucuroși că încercările lor de a avea un copil au funcționat. În acest caz, Luise și Dean s-au gândit să mai aducă pe lume un al doilea copil, dorință pe care vor să o îndeplinească până la sfârșitul anului 2023.

Povestea de dragoste dintre Luise și Dean

Luise și Dean s-au cunoscut în anul 2017 și de atunci au devenit de nedespărțit. După nouă ani de relație, cei doi au început să meargă la clinică, pentru tratamentele de fertilitate. (VEZI ȘI: CE TREBUIE SĂ CONȚINĂ STOCUL DE PROVIZII ÎN CAZ DE RĂZBOI SAU CUTREMUR. SPECIALIȘTII VIN CU SFATURI IMPORTANTE)

”Înainte să-l cunosc pe Dean nu am fost cu niciun bărbat alături de care să vreau să-mi întemeiez o familie. Am lucrat mereu ca bonă, i-am ajutat pe alții să-și crească bebelușii și am sperat că la un moment dat voi întâlni persoana potrivită, alături de care să am un copil al meu”, a povestit Luise, potrivit Daily Mail.

Luise regretă și acum faptul că nu a luat în considerare înaintarea în vârstă și scăderea șanselor de a deveni mamă.

”Aveam 42 de ani când medicul m-a întrebat dacă îmi doresc să vorbesc cu un specialist în fertilizarea in vitro. Niciodată nu am luat în calcul să-mi congelez ovulele, am crezut că voi rămâne însărcinată în mod natural”, a mai spus femeia, pentru sursa amintită.