Cum a reușit Luminița Anghel să slăbească 35 de kg. Vedeta a dezvăluit secretul

Luminița Anghel a mărturisit cum a slăbit 35 de kilograme. Ce dietă a urmat cântăreața?

Invitată în cadrul unei emisiuni TV, Luminița Anghel a dezvăluit secretul ei pentru o siluetă de invidiat. Artista a mai vorbit și despre faptul că mulți ani s-a luptat cu kilogramele în plus. Iată cum a reușit aceasta să slăbească 35 de kilograme și cum se menține ea acum.

Luminița Anghel: ”Vin dintr-o familie de grași”

Se pare că Luminița încă din copilărie evita pe cât de mult posibil să mănânce dulciuri sau mânare în exces, dar nici alte mâncăruri mai ”grase”.

”Vin dintr-o familie de grași. Și am avut parte de o frustrare continua pentru a îmi menține silueta. Nu puteam sa mănânc tort la o zi onomastică, o sarma de Crăciun și așa mai departe. Totul era așa în limita bunul simt. Am avut mari probleme de greutate”, a declarat cântăreața.

Luminița Anghel a cântărit 93 de kilograme

Artista a mai povestit că pe timpul sarcinii ajunsese să cântărească 93 de kilograme, lucru ce a nemulțumit-o și a reușit să pună piciorul în prag. A ales să meargă la sală și să facă exercițiile alături de un antrenor personal. Vedeta cântărește acum 58 de kg.

Dieta cu care cântăreaţa a slăbit 35 de kilograme nu a fost una complicată, ci uşor de ţinut de către toate persoanele care vor să-şi subţieze silueta.

”Nu a fost o rețetă minune. Am încercat tot ce se putea încerca. Unele au funcționat, altele nu, câteodată am slăbit, alteori am stagnat. Eu, într-un final, am slăbit mâncând foarte puțin. După modelul celor care și-au făcut intervenția cu celebra tăiere a stomacului, eu mănânc așa pentru că așa îmi doresc.

Puțin, dar orice, cu măsură și nu mănânc seara, după ora 18.00, nu beau deloc alcool, noi nu avem în casă sucuri acidulate. Nimeni nu consumă.

Acum am 58 de kilograme, față de 93 cât aveam atunci când l-am născut pe Filip. M-am apucat din nou de sală, am antrenor personal. Îl duc pe Filip la școală și mă opresc la sală. Stau două ore la sală”, povestea Luminița Anghel în urmă cu trei ani.

Recent, Luminița Anghel a postat o imagine cu ea pe pagina personală de Instagram, în care era îmbrăcată cu echipament sportiv. Vedeta a povestit că de aproape un an de zile parcurge pe jos, într-un ritm mai alert, o distanță de 10 kilometri.

”Mersul sportiv pe care-l fac zilnic cu fetele, cei 10 km pe stradă indiferent de vremea de afară, au devenit stilul meu de viață. În luna mai fac un an de când am început. Nici eu nu am crezut că voi fi în stare sa mă țin. Vă pup pe toți❤️”, este mesajul pe care l-a scris artista, în descrierea unei poze cu ea, îmbrăcată în haine de sport.

