Cum a reușit să slăbească Cătălin Scărlătescu 50 de kilograme. Dieta care a făcut minuni

Cătălin Scărlătescu ajunsese, la un moment dat, să cântărească 120 de kilograme. Din cauza aceasta, cheful bucătar putea avea mari probleme de sănătate. Așa că a decis să pună piciorul în prag și să își schimbe modul de viață, iar transformarea sa este acum extrem de vizibilă.

Cum a reușit celebrul chef să dea jos peste 50 de kilograme? ”Am slăbit pentru că nu am mâncat pâine. Preferam un sendviș cu mezeluri, toți mâncăm, dar am uitat să gătim. Eu am slăbit și vă recomand să vă uitați bine pe ce dați banii. Nu vă zgârciți cu stomacul vostru! Investiția cea mai mare este ce băgați în voi”, a declarat Catalin Scărlătescu.

Cum a slăbit celebrul chef

”Am zis că vreau să fac o schimbare. Dar cred că erau şi toate date peste cap în analize. Erau praf, nu mai dormeam bine şi am zis, gata, trebuie să slăbesc. Nu mai mănânc carne deloc, nu mai beau alcool. E simplu. Eu am spus într-o zi că nu mai fumez şi n-am mai fumat, la fel pot să zic orice. Nu am mâncat pâine, carne, dulciuri şi nu am băut alcool”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu.

”Am mâncat, în schimb, doar salate proaspete, spanac, ştevie, castraveţi, roşii, mere, grapefruit, prune, nuci şi migdale neprăjite şi nesărate. Nu contează ordinea sau cantitatea, însa nu ai voie să mănânci nimic altceva. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie (fără ulei) şi un strop de sare, iar fructele se consumă proaspete. Este, însă, o dieta severă, eu nu recomand nimănui să ţină un astfel de regim fără să consulte medicul. Fiecare organism are propriile necesităţi, aşa că nu e bine să ţinem diete ”de capul nostru”, a adăugat acesta.

Cătălin Scărlătescu s-a îmbolnăvit când a încercat să slăbească

Prima oară când a încercat să slăbească, Cătălin Scărlătescu s-a îmbolnăvit. Acest proces necesită răbdare și multă voință.

”Eu am slăbit de două ori în viața mea. O dată am slăbit 25 de kilograme și m-am îmbolnăvit pentru că nu am făcut-o ca lumea. Și a doua oară am făcut-o ca lumea. Am întinerit cu vreo 30 de ani. Pot să mă leg la șireturi fără probleme. M-am apucat de sport”, a mai spus Scărlătescu, în urmă cu ceva timp.

