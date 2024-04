Cum a reușit un cuplu din Marea Britanie să își planifice nunta visurilor într-un timp record și cu un buget limitat. Tinerilor le-au mai rămas bani și pentru luna de miere

O mireasă a împărtășit cum și-a orhanizat nunta vosurilot pentru o sumă de 2.363 de lire sterline. I-au mai rămas bani si pentru o limuzină, care să îi aducă la marele eveniment și un sejur la hotel de trei nopți, pentru luna de miere.

Tânăra de 31 de ani estimează că ar fi trebuit să coste în jur de 23.000 de lire sterline nunta lor, dar datorită faptului că a acordat prioritate iubirii față de bugetul său, așa că a fost atentă la cum împarte fiecare bănuț.

Karen s-a căsătorit cu soțul Kevin, tot în vârstă de 31 de ani, pe 15 martie în Sin City. Bugetul lor a inclus 80,71 lire sterline pentru certificatul de căsătorie, 455 de lire sterline pentru un sejur de trei nopți la Hilton Resort’s World și 494,56 lire sterline pentru locație, care a oferit, de asemenea, o plimbare cu limuzina.

Tinerii căsătoriți au ales Vegas ca destinație de nuntă, deoarece a fost prima lor vacanță împreună în 2015 si de atunci a devenit o tradițir pentru ei să-l viziteze în fiecare an.

Cum au reușit cei doi tineri să își planifice nunta visurilor în doar două luni

După ce au decis să se căsătorească în ianuarie, au reușit să-și planifice întreaga nuntă în doar două luni.

Planul lor a fost întotdeauna să respecte un buget pentru a se asigura că vor putea plăti întregul cost al evenimentului, precum și să pună bani pentru o excursie în luna de miere, în Japonia.

,,Am decis că trebuie să facem marele pas, pentru că am vrut o zi în care să ne concentrăm pe dragostea noastră și pe angajamentul nostru unul față de celălalt”, povestește Karen.

De asemenea, tânăra mireasa a spus că nu a avut să intre în datorii mari pentru nunta sa:

,,Soțul meu și cu mine ne-am făcut bugetul. Ne-am petrecut ultimii ani lucrând la sănătatea noastră financiară și nu am vrut să intrăm în datorii pentru o nuntă”.

De asemenea, tânăra spune că rochia și machiajul nu erau incluse în buget, dar a găsit o soluție-minune și pentru acestea:

,,Aveam de gând să-mi fac singură părul și machiajul, dar soțul meu m-a încurajat să obțin o echipă glam, așa că am găsit una la un preț rezonabil.”

,,Am petrecut ore întregi pe Amazon căutând o rochie accesibilă care să se potrivească corpului meu. Am avut cinci opțiuni de rochie și soțul meu a ajuns să aleagă una. Aveam de gând să-mi fac singură părul și machiajul, dar soțul meu m-a încurajat să obțin merg la salon, așa că am găsit unul la un preț rezonabil.”, a mai povestit mireasa.

Potrivit lui Hitched, o nuntă medie din Marea Britanie ajunge la 18.400 de lire sterline.

