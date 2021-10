Cum a slăbit Adriana Bahmuţeanu 20 de kilograme în 4 luni: ”Nu am mai suportat să văd că nu mă mai încape nimic”

Adriana Bahmuțeanu se reinventează! Fosta prezentatoare TV s-a ambiţionat şi a dorit să scape de kilogramele în plus. Zis şi făcut! Astfel, bruneta a reuşit într-un timp scurt să slăbească 20 de kilograme.

Adriana Bahmuţeanu a ajuns la vârsta de 47 de ani şi pare că întinereşte. În cadrul unui interviu recent, bruneta a dezvăluit cum a reuşit să slăbească şi totodată a dat detalii și despre stilul de viață pe care l-a adoptat în prezent pentru a se menţine în formă.

Fosta soţie a lui Silviu Prigoană a mărturisit faptul că, în timpul pandemiei, atunci când toată lumea a fost nevoită să stea în casă, a luat mult în greutate. Pentru că a observat că hainele încep să nu o mai încapă, vedeta de televiziune a decis să ia măsuri și să scape de kilogramele nedorite.

Astfel, în doar patru luni, bruneta a slăbit aproape 20 de kilograme.

”Nu am mai suportat să văd că nu mă mai încape nimic”

“M-am îngrășat foarte tare. A fost nebunia cu drojdia și am făcut pâine de casă. Am stat în telemuncă și am mâncat, am gătit din toate bucătăriile lumii. Supă de creveți, mâncare thailandeză, pui cu curry, tot felul de nebunii, inclusiv deserturi. Ce poți să faci în casă, mâncam, lucram și stăteam. Nu mai aveam cu ce să mă îmbrac, nu mă mai încăpea nimic. Eu m-am îngrășat brusc, nu mai puteam să mă mișc, nu mai aveam mobilitatea de dinainte, dar analizele ok, cu excepția colesterolului”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru click.ro.

Mai exact, în momentul în care a decis că trebuie să slăbeacă Adriana Bahmuţeanu cântărea 86 de kilograme.

”Eu am fost ambițioasă, nu am mai suportat să văd că nu mă mai încape nimic. M-am pus pe slăbit și am 68 de kilograme. În dimineața asta m-am urcat pe cântar. Ce crezi, mă încap hainele de dinainte de când eram la Antena Stars. Am făcut și masaje, am mai mers la înot, însă dieta a fost cea mai importantă. Acum, următoarea țintă este să merg la dans, la bebelușa Oana Ioniță. Nu vreau să ajung așchie, pentru că nu îmi stă bine. Acum, cine știe, poate îmbrac și rochia de mireasa, dar să nu fie albă, ci aurie”, a mai spus vedeta TV.

Sursă foto: Facebook