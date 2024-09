Cum a slăbit Orlando Bloom 23 de kg pentru noul său rol. Ce dietă a ținut actorul

Orlando Bloom este unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, însă puțină lume știe că acesta a făcut un sacrificiu uriaș și a slăbit 23 de kilograme pentru cel mai nou rol al său.

În filmul „The Cut”, al lui Sean Ellis, Bloom joacă rolul unui boxer aflat în pragul prăbușirii, care face tot posibilul pentru a pierde în greutate. Sub îndrumarea unui antrenor dubios, interpretat de John Turturro, personajul lui Bloom face orice pentru a pierde cât mai multe kilograme, chiar dacă acest lucru îi amenință viața.

Pentru acest rol, Orlando Bloom a slăbit 23 de kilograme în trei luni. El a vorbit despre transformarea fizică uimitoare la Festivalul de Film de la Toronto, arată Variety.

Nu doar numărul de kilograme pierdute de celebrul actor este impresionant, ci și perioada foarte scurtă în care a făcut-o. El a explicat ce a schimbat în alimentația sa înainte de începerea filmărilor.

„Practic, am redus mâncarea pentru o perioadă de trei luni, până chiar înainte de filmări, când eram la cea mai mică greutate. Am pierdut 23 de kilograme și aveam aproximativ 84 când am început. Așa că am pierdut destul de mult în greutate și a fost și foarte greu din punct de vedere mental. Hrăniți pe cineva cu ton și castraveți suficient de mult…”, a declarat actorul pentru jurnaliștii prezenți la Festivalul de Film de la Toronto.