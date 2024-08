Cum a moștenit soțul timișorencei Iasminei Hill Statuia Libertății! Povestea milionarului a început cu bunica lui: ”Este cea mai veche afacere de familie din istoria Americii”

Iasmina Hill trăiește mai ceva decât în filme. În vremea studenției, la 24 de ani, a plecat cu Work& Travel să muncească drept hostess în Statele Unite ale Americii. Norocul a dus-o fix la Statuia Libertății, acolo unde și-a cunoscut sufletul pereche. La scurt timp, s-a măritat cu administratorul Statuii, un milionar mai în vârstă cu 35 de ani decât ea. Cum a ajuns Brad să se ocupe de zeci de ani de cel mai mare simbol al Statelor, însă?

”Ne-am cunoscut în 2014. Am venit studentă fiind la master în București, eram hostess la restaurantul lui. El tot venea mai des, mai des. Nu știm că el este patronul apoi mi-au zis colegii. M-a chemat la concert la Katy Perry, iar din 11 iulie 2014 suntem împreună. Pe mine nu m-a deranjat vârstă, am avut mereu o atracție către bărbații mai în vârstă. După ce am aflat că mai fusese căsătorit de trei ori și are copii, am zis că nu vreau să mă implic. După ce ne-am sărutat din prima seară, am zic că, în cel mai rău caz, mă distrez doar vara aceasta și oricum mă întorc în România să-mi termin masterul. Am stat doar patru luni în America și am fost nonstop împreună”, spune românca, într-un interviu CANCAN EXCLUSIV.

Pe lângă diferența de vârstă dintre ei, Iasmina și Brad Hill au fost nevoiți să facă față și alte provocări: fosta soție a milionarului, care voia să o elimine pe româncă din peisaj cu orice preț. Femeia a terorizat-o pe timișoreanca noastră ani de-a rândul, însă, din fericire, fără rezultat.

”El a mai fost căsătorit de 3 ori și are 3 copii. Ultimul lui divorț a fost extrem de dificil. Când a aflat de mine, ea a încercat orice să mă distrugă psihic. A început să dea cu orice a putut în el. Era o femeie cu un orgoliu rănit. Eu la 24 de ani eram pierdută în spațiu, iar ea a sărit pe mine. Voia și bani de la el, da, dar voia și să-l distrugă. Ea acum ia zeci de mii de dolari pentru ea și pentru copii. Brad plătește pentru copiii lor până când aceștia vor avea 26 de ani. Când ne-am căsătorit, ei nu i-a venit să creadă, pentru că ea credea că mă ține doar ca pe o bucată de carne, așa zicea”, explică Iasmina Hill, în interviul pe care îl puteți vedea AICI.

Cum a moștenit sotul româncei Statuia Libertății

De un deceniu împreună, în prezent, Iasmina și Brad se bucură, în sfârșit, de o viață liniștită. Acum, românca poate spune că duce traiul la care a visat mereu, alături de administratorul Statuii Libertății. Pentru că funcția lui Brad este cel puțin la fel de importantă pe cât sună, am fost curioși cum a reușit milionarul să se ocupe personal de cel mai mare simbol al Americii. Povestea este poate face scenariul unui film, iar Iasmina a explicat-o în detaliu, pentru CANCAN.RO.

”Acum Brad tocmai ce a câștigat un nou contract la Statuie, pe 12 ani. El are clădirea care conține zona de mâncare și magazinul de suveniruri. Dacă vrei să bei, să mănânci sau să îți cumperi un magnet, doar de la el poți să cumperi. El este cel care are exclusivitate la Statuie. Are și pe alte insule restaurante, de asemenea. A ajuns să le dețină prin bunica lui. Bunicul lui Brad era în Armată și lucra la baza Statuii. El a deschis un magazin de suveniruri, fix la bază. Încet, încet, bunica a preluat afacerea, pentru că soțul ei, bunicul lui Brad, a murit foarte devreme, pe la 40 și ceva de ani. A început să vândă, vorbea foarte multe limbi, pentru toți cei care veneau în vizită, pentru a se înțelege cu ei ca să le vândă suveniruri. Ea a avut doi copii: un fiu, pe tatăl lui Brad, și încă o fiică. Tatăl lui Brad a lucrat toată viața la Statuie, iar de când a împlinit 30 de ani, tot acolo lucrează și Brad. Compania are 93 de ani. Este cea mai veche afacere de familie din istoria Americii când vine vorba despre servicii de mâncare”

Cu titlul de administrator al Statuii Libertății, soțul Iasminei merge zilnic acolo.

”Brad merge zi de zi la Statuie. Are grijă ca totul să funcționeze ok, inclusiv dacă merge un bec. Stă în birou, se uită la alți angajați, el supervizează”, explică românca.

De altfel, și Iasmina este implicată în afacerea moștenită de către Brad de la bunica sa. Timișoreanca a ajuns acum să organizeze evenimente pentru românii care vin să viziteze Statuia.

”Eu lucrez acolo în Social Media, sunt Director de Comunicare, dar nu merg foarte des. Stau mai mult cu copiii acasă. Vara organizez evenimente, sunt mulți români, studenți, care vin vara la Statuie, așa cum am venit și eu cu Work& Travel”, încheie Iasmina, în interviul pe care îl puteți vedea AICI.

