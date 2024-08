Povestea fabuloasă a româncei măritate cu milionarul de la Statuia Libertății! ”Omul are un hobby, îi place să se căsătorească!” Cum a încercat fosta soție s-o ”elimine” pe Iasmina

Povestea Iasminei Hill este una dintre cele mai tari povești din România! Timișoreanca a plecat să muncească în Statele Unite ale Americii în timpul facultății, s-a îndrăgostit de administratorul Statuii Libertății, iar acum duce o viață de huzur alături de acesta, în ciuda diferenței de 35 de ani dintre ei! Într-un interviu CANCAN EXCLUSIV, românca detaliază cum a ajuns din studentă în București, milionară în Manhattan.

Când a plecat în Statele Unite ale Americii, la doar 24 de ani, Iasmina Hill nu avea nici cea mai mică idee ce a rezervat Universul pentru ea. Studentă fiind, și-a făcut bagajele, a lăsat Bucureștiul în spate și a plecat să lucreze pe timpul verii ca hostess, la restaurantul de la Statuia Libertății. Norocul i-a surâs mai repede decât se aștepta și așa se face că administratorul Statuii a remarcat-o și a invitat-o la un concert Katy Perry, unde a și sărutat-o pentru prima dată. Totul s-a desfășurat apoi extrem de rapid, Iasmina și Brad Hill s-au îndrăgostit și au petrecut toată vara împreună.

”Ne-am cunoscut în 2014. Am venit studentă fiind la master în București, eram hostess la restaurantul lui. El tot venea mai des, mai des. Nu știm că el este patronul apoi mi-au zis colegii. M-a chemat la concert la Katy Perry, iar din 11 iulie 2014 suntem împreună. Pe mine nu m-a deranjat vârstă, am avut mereu o atracție către bărbații mai în vârstă. După ce am aflat că mai fusese căsătorit de trei ori și are copii, am zis că nu vreau să mă implic. După ce ne-am sărutat din prima seară, am zic că, în cel mai rău caz, mă distrez doar vara aceasta și oricum mă întorc în România să-mi termin masterul. Am stat doar patru luni în America și am fost nonstop împreună”, spune românca.

Milionarul a făcut naveta pentru studenta româncă

Când Iasmina a fost nevoită să revină în România, căci programul Work&Travel cu care plecase se termina, Brad Hill nu a vrut cu niciun chip să renunțe la ea, așa că, timp de un an, a tot venit la noi în țară pentru a o vizita pe tânăra studenta care i-a pus capac. Ulterior, milionarul a convins-o să vină și să rămână pentru totdeauna în Manhattan, lucru care s-a și concretizat. Iasmina și-a făcut bagajele iar, și-a luat rămas bun de la părinți și s-a mutat peste Ocean, în numele iubirii.

Inițial, familia timișorencei nu a fost deloc de acord cu relația dintre ea și Brad. Din cauza diferenței de vârstă, părinții au sperat ca legătura dintre ei să se rupă cât de repede posibil, însă nu a fost deloc așa.

”Părinții mei au sperat că este o fază. Tatăl meu este mai tânăr decât Brad. Tata are 65, iar Brad 68. Tata m-a ignorat inițial, știa că eu trec prin multe faze. Când m-am întors definitiv să muncesc și să locuiesc în America, nu prea a mai vorbit cu mine. De Crăciun însă, i-am chemat pe părinți la noi acasă. Tata nu prea a vrut, dar mama l-a convins. După ce l-a cunoscut atunci pe Brad, tata mi-a strâns mâna. A văzut ce fel de om este Brad, iar de atunci suntem ok”, spune românca măritată cu milionarul de la Statuia Libertății.

Fosta soție a milionarul i-a terorizat ani întregi

N-a fost totul numai lapte și miere, însă! Brad mai fusese căsătorit de trei ori și avea o fiica dintr-una dintre căsnicii și gemeni din ultimul său mariaj. Deși în momentul în care s-au cunoscut Iasmina și Brad milionarul era deja în plin proces de divorț, fosta soție i-a terorizat ani de-a rândul. Geloasă pe Iasmina, fosta a încercat orice să o elimine din peisaj, a chemat-o prin tribunale și a încercat să își influențeze gemenii împotriva româncei. Fără rezultate însă, din fericire pentru timișoreanca Iasmina, care a rămas cu Brad în ciuda circumstanțelor dificile.

”El a mai fost căsătorit de 3 ori și are 3 copii. Omul are un hobby, îi place să se căsătorească, eu așa îi zic. Eu sunt a patra lui soție. Ultimul lui divorț a fost extrem de dificil. Fosta lui m-a tras prin tribunal, pe la poliție. Am fost și sunt foarte îndrăgostită de el, așa că nimic nu a mai contat. Fosta lui soție era foarte rea și agresivă, spărgea farfurii prin casă. Când a aflat de mine, ea a încercat orice să mă distrugă psihic. A început să dea cu orice a putut în el. Era o femeie cu un orgoliu rănit. Eu la 24 de ani eram pierdută în spațiu, iar ea a sărit pe mine. Voia și bani de la el, da, dar voia și să-l distrugă. Ea acum ia zeci de mii de dolari pentru ea și pentru copii. Brad plătește pentru copiii lor până când aceștia vor avea 26 de ani. Când ne-am căsătorit, ei nu i-a venit să creadă, pentru că ea credea că mă ține doar ca pe o bucată de carne, așa zicea. Nici după ce m-a cerut Brad, ea nu s-a potolit”, explică Iasmina.

Povestea milionarei de la Statuia Libertății bate orice film. A trecut prin foc în numele iubirii, iar acum culege roadele, în sfârșit. Ce a putut să îi facă fosta soție a lui Brad, cum este viața cu doi copii alături de Brad, dar și ce fel de trai duce o soție de milionar în State, aflați doar AICI.

