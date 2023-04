Cum a „stricat” Doina Teodoru o familie fericită. Iubita lui Cătălin Scărlătescu, protagonistă într-o comedie spumoasă despre un triunghi amoros

Doina Teodoru este o actriță îndrăgită. A participat alături de Cătălin Scărlătescu la America Express, câștigând o simpatie și mai mare din partea publicului. Actrița este protagonistă în „Ispită pentru soțul meu”, o comedie spumoasă despre un triunghi amoros. Joacă alături de Ana Odagiu și Gabriel Fătu. Iată detaliile mai jos, în articol!

Doina Teodoru este protagonista unei comedii absolut spumoase care are la mijloc un real triunghi amoros. Partenera de viață a lui Cătălin Scărlătescu urcă pe scenă, alături de Gabriel Fătu și Ana Odagiu. „Ispită pentru soțul meu” aduce în prim-plan un personaj interpretat de Doina Teodoru, care are alură sexy și care, evident, are rolul de a-l „ispiti” pe bărbat.

Pe pagina oficială a Teatrului Principal, există și o descriere a piesei de teatru în care joacă cei trei actori: „Să iubești din… IUBIRE, zicea cineva. Ce frumos! Iar ei chiar se iubesc. Doar că ea și nu ca toaaaate femeile, e geloasă. Foarte geloasă!!!

Și are un….beculeț roșu. Când i se aprinde, face mare scandal. Însă, ca să fim sinceri, e bolnavă de gelozie. Se vindecă? Există soluții? Dar dacă lucrurile se complică și apare și o ispită? Oare el cedează? E bărbat. Și ca orice bărbat…. Adică? Ce vreți sa spuneti, la ce vă gândiți??? Daaaar, Ispita e tânără. Frumoasă și sexy! Cine crezi că cedează? Vino să afli!

ISPITĂ PENTRU SOȚUL MEU. O comedie ruptă din viața mea. Și a ta!”.

Doina Teodoru are apariții de excepție pe scena teatrului românesc

Doina Teodoru a apărut în mai multe pelicule și piese de teatru, de-a lungul anilor. Partenera de viață a lui Cătălin Scărlătescu a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, în anul 2012.

– La Teatrul Elisabeta, a jucat în „Te iubesc dar nu pe tine”;

– La Teatrul de Comedie a jucat în „Mă mut sau nu mă mut? Aceasta e-ntrebarea!”, „Artificii”, „Romeo și Julieta”;

– La Godot Cafe-Teatru, a avut apariție în „Acțiunea se petrece la conacul moșiei”;

– La Teatrul Mic a jucat în „Rendez-vous pe lună”;

– La Teatrul Național a jucat în „Gaițele”, „Diagnostic rezervat”;

– La Teatrul Apropo a aparut în „Miezul verii la miază-vest”;

– Apariții în seriale sau filme: „See you soon”, „Băieți de oraș”, „Love locker”, „Happy Meal”.

