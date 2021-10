Meciul din Champions League dintre PSG și RB Leipzig a fost prilejul perfect pentru Vlăduța Lupău să-și împlinească marele vis. Să-l întâlnească pe jucătorul ei preferat, Neymar! Deși, inițial, artista a fost dezamăgită pentru că fotbalistul nu era în primul 11, ulterior, norocul i-a surâs și l-a surprins pe starul internațional în tribune. CANCAN.RO a stat de vorbă cu soțul artistei, Adi Rus, care ne-a dezvăluit cum a fost posibil ca Vlăduța Lupău să se fotografieze în brațele brazilianului.

Vlăduța Lupău și-a ținut fanii la curent cu fiecare pas făcut în orașul iubirii. Nu a mers în vreo escapadă romantică, ci a avut două scopuri: un control medical, dar și meciul din Champions League dintre PSG și RB Leipzig. Își dorea să-l vadă pe starul internațional, Neymar, dar avea să afle că nu va fi pe teren.

Norocul a fost însă de partea ei și, cu ajutorul soțului, a reușit să-și vadă visul cu ochii. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Adi Rus, soțul cântăreței, a vorbit despre seara respectivă.

„Neymar n-a mai făcut poze cu nimeni de când a început pandemia”

„Ea a ținut foarte mult să meargă la meci. Am cumpărat biletele, și-a cumpărat tricoul din banii ei, am mers la meci și a fost extrem de dezamăgită când a auzit că nu joacă Neymar. Dar am zis totuși să mergem la meci, iar la meci ea era cu ochii după Neymar.

La un moment dat, cineva i-a trimis mesaj pe Instagram și i-a spus că Neymar e acolo. Vlăduța l-a văzut în tribună și m-a întrebat dacă nu putem să mergem să facă o poză cu el, de la distanță sau măcar să apară în cadru.

Am mers și, când am făcut poza, exact atunci s-a uitat Neymar și a făcut semnul păcii. Ea s-a întors și i-a făcut cu mâna, dar el n-a mai făcut niciun gest, iar, la pauză, i-am zis Vlăduței că acum e momentul ca ea să-și îndeplinească acest vis.

La tribuna oficială e foarte greu să ajungi, sunt câte doi, trei bodyguarzi. L-am văzut, l-am strigat, dar nu ne-a văzut pentru că era foarte multă lume. Din câte am înțeles, el n-a mai făcut poze cu nimeni de când a început pandemia”, ne-a dezvăluit Adi Rus.

Soțul artistei a vorbit cu tatăl lui Neymar

Adi Rus continuă șirul poveștii și dezvăluie că, în opinia lui, tricoul pe care-l purta Vlăduța a fost cel care i-ar fi atras atenția tatălui fotbalistului.

„Eu cred că ea a avut norocul acesta datorită tricoului pe care-l purta. E un tricou ediție limitată, în care el a jucat și, probabil, i-a atras atenția. La un moment dat, l-am văzut pe tatăl lui, care i-a făcut cu mâna Vlăduței și, când s-a uitat spre mine, l-am rugat frumos dacă poate să facă o poză cu ea. Și a spus să meargă la tribuna oficială. Când să urcăm acolo, bodyguarzii nu ne-au lăsat, dar le-a făcut semn tatăl lui Neymar.

A luat-o de mână, a dus-o în loja lor, a ieșit Neymar și au făcut poză. Eu n-am avut acces, doar am întrebat dacă pot să merg mai aproape ca să pot face poza, dar mi s-a spus că nu și i-au făcut ei pozele” , a mai spus soțul artistei.

Soțul Vlăduței Lupău: „Nu mi-a dat niciodată vreun motiv de gelozie”

Vlăduța Lupău și Adi Rus s-au căsătorit în 2019, însă de atunci au existat speculații referitoare la relația lor. S-a vorbit despre infidelitate și despre certuri, însă soțul artistei spune lucrurilor pe nume. Nu ar fi fost nimic adevărat, iar relația lor este foarte frumoasă.

„În presă au apărut tot felul de speculații cum că noi ne-am fi certat, la un moment dat. Mie Vlăduța nu mi-a dat niciodată vreun motiv de gelozie, nici eu ei. Noi avem o relație extraordinată, la fel și cu părinții ei, ai mei. Suntem o familie foarte fericită și niciodată n-am avut conflicte.

Nu am avut niciodată gelozii! O iubesc, mă iubește, petrecem 24/24 împreună, iar oamenii pot spune orice. Nici nu încerc să-i opresc și nici nu vreau!”, ne-a mai declarat Adi Rus.

Vlăduța Lupău și Adi Rus s-au căsătorit în 2019 Artista de muzică populară din Maramureș Vlăduța Lupău s-a măritat cu portarul CFR Cluj, Adrian Rus, fiul fostului chestor de poliție Toma Rus. Ea reușea atunci să țină evenimentul departe de ochii presei, demonstrând că evenimentele pot fi și private dacă se dorește asta. Nașii celor doi au fost Olguța Berbec, și soțul acesteia, saxofonistul Remus Novac. Cei doi s-au cununat într-o marți, 12 noiembrie, după o poveste de dragoste care dura de cinci ani. ”Îmi era foarte simpatică și zâmbetul mi-a plăcut cel mai mult la ea. Dacă nu făceam eu primul pas, poate eram tot în aceeași relație de prietenie”, a declarat Adrian Rus în emisiunea ”La Măruță”.

