Cum am fotografiat-o pe Oana Lis după ce a aflat că tatăl ei a murit

Ieri, Oana Lis a primit o veste care i-a trezit empatia față de persoana care i-a făcut viața un calvar. Vedeta a aflat că tatăl său a murit, iar, la numai câteva ore de la primirea veștii, soția fostului edil al Capitalei a avut nevoie de câteva momente în care să stea singură și să se gândească la lucrurile din viața ei. CANCAN.RO vă prezintă imagini exclusive cu Oana Lis.

Oana Lis nu trece prin moment tocmai plăcute. Vedeta a aflat ieri că tatăl său, aflat în Spania, a murit. Cu o urmă de regret și cu multe amintiri neplăcute în inimă, deschisă și cu sufletul bun, ca de obicei, Oana Lis a mărturisit, prin intermediul unui mesaj pe Facebook, faptul că l-a iertat pe tatăl ei pentru tot ceea ce i-a făcut acesta în viață și pentru toate greșelile pe care le-a avut față de ea.

„Azi am aflat că a murit taică-meu, în Spania. Nu avem o istorie plăcută împreună, mai mult suferințe, sticle în cap lu’ mama, bătăi, vorbe grele și multe altele mai nașpa etc. Nu aveam o relație în prezent, dar e omul care mi-a dat viață și azi îl iert pentru tot ce mi-a greșit în viața asta. Ciudat cum am aflat de la prietenii de pe Facebook, nu de la preotul care se ocupă de înmormântarea lui și de bunurile, asigurarea și bănuții rămași. Dumnezeu să-l ierte! Nu știu maică-mea dacă a apucat să-l ierte…când a murit avea 2 semne pe creier la RMN de la bătăi”, a fost mesajul postat ieri, de Oana Lis.

La câteva ore de la aflarea veștii legată de moartea tatălui său, Oana Lis a mers la o terasă pentru a mânca și pentru a-și aduna gândurile. La localul respectiv, CANCAN.RO a surprins-o pe Oana gânditoare, singură la masă și aparent tristă, pesemne că moartea tatălui său i-a trezit amintiri neplăcute și chiar dacă nu a avut o relație bună cu el, totuși regretă pierderea lui.

Oana Lis a fost abuzată de propriul tată

Oana Lis a avut o copilărie nefericită. Soția fostului edil al Capitalei a fost abuzată sexual de tatăl ei încă de la o vârstă fragedă și nu de puține ori s-a gândit la suicid. Oana Lis și-a găsit însă puterea de a trece peste această experineță neplăcută, iar acest lucru s-a datorat și orelor întregi de terapie.

„Familiei mele i-a fost greu să accepte. Cum să vă gândiţi că cineva ar putea să inventeze aşa ceva. L-am iertat. Am trecut de la ură, la furie, dorinţă de răzbunare. L-am ales pe Viorel pentru că mi-a oferit siguranţă. Tata nu doar că m-a violat, îmi spunea că el o să mă iubească toată viaţa. Era gelos dacă ieşeam cu cineva. La 14 ani mi-a cumpărat un vibrator. Pe vremea aceea nici nu existau în România. Am avut gânduri de suicid.

Cred că făceam cancer, o boală gravă autoimună, nu mai puteam să ţin în mine. Am vrut să mă răzbun pe tatăl meu, am vrut să sufere şi el. Am stat de vorbă cu un duhovnic, i-am povestit şi mătuşii mele. Sunt stăpâna vieţii mele, acest psihopat nu mai are putere asupra mea. Încă merg la terapie, încă lucrez cu mine. Şi ăsta e un pas spre vindecare, să vin să vorbesc aici, cu tine. Sunt dependentă de afecţiune, de atenţie, de iubire”, a spus Oana Lis la Teo Show.

Blondina a mărturisit că psihologia și credința au ajutat-o foarte mult, în momentele când avea gânduri negre și credea că nu mai rezistă. „M-am ocupat mai mult de mine, de familie, de casa mea, de sufletul meu. Ce să zic, depinde de zile. La noi fiecare zi este total altfel. M-a ajutat foarte mult psihologia ca să trec peste lucrurile astea. Viorel nu se simte bine. De exemplu acum două trei zile m-a speriat foarte tare. Mi-a zis că şi-a pierdut cunoştinţa, s-a lovit cu capul de perete.