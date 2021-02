Cum am fotografiat-o pe prezentatoarea de la “Te cunosc de undeva” înainte de a face tristul anunț

Alina Pușcaș dovedește că poate înfrunta cu succes orice provocare. După ce a trecut cu bine, nu demult, peste infectarea cu temutul coronavirus, prezentatoarea de la “Te cunosc de undeva” a fost nevoită să depășească o altă experiență dificilă. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini inedite cu vedeta Antenei, înainte de a face tristul anunț pe Instagram.

La sfârșitul lunii iunie a anului trecut, prezentatoarea TV a fost internată într-un cort de la Spitalul militar ROL 2, de la Institutul “Ana Aslan”, din Otopeni, după ce a fost infectată cu coronavirus. Alina Pușcaș a încercat să fie cât mai optimistă pentru a trece cu bine peste această încercare, care a ținut-o departe de familia ei.

Prezentatoarea TV a mărturisit că nu a avut niciun simptom. Întrebată de fani cum a contractat virusul, vedeta a mărturisit că a stat în aceeași cabină cu Ozana Barabancea, când se aflau la filmările pentru cel mai nou sezon al emisiunii ”Te Cunosc de Undeva!”. După ce s-a vindecat, Alina Pușcaș respectă în continuare cu strictețe măsurile impuse de autorități.

Îmbrăcată casual, cu părul prins în coadă de cal și masca ”la purtător”, vedeta a dat o fugă, zilele trecute, la una dintre farmaciile din Capitală. După ce a zăbovit câteva minute și și-a procurat medicamentele necesare, cu buletinul în mână, Alina Pușcaș a ieșit din farmacie și s-a îndreptat spre mașina ei. Bineînțeles, după ce s-a asigurat că poate să traverseze în siguranță.

Alina Pușcaș, în doliu

Alina Pușcaș este în doliu. Prezentatoarea TV nu a vrut să dea mai multe informații despre persoana dragă pe care a pierdut-o, însă le-a mărturisit fanilor că, în ciuda faptului că a fost afectată de ceea ce s-a întâmplat, își va menține optimismul, de dragul familiei sale. (VEZI ȘI: ALINA PUȘCAȘ ȘI SOȚUL EI AU FĂCUT “BAIE” DE ULTRAVIOLETE DUPĂ CE AU SCĂPAT DE COȘMARUL COVID-19)

”În ultimele săptămâni am fost ceva mai retrasă, iar în ultimele zile chiar absentă. În viața fiecăruia apar momente mai puțin plăcute. Bineînțeles, nu voi face din acest eveniment nefericit un titlu de presă, sub nicio formă, de asta nu voi spune cine sau de ce a plecat dintre noi.

Orice s-ar întâmpla, trebuie sa găsești cele mai bune și frumoase motive sa mergi mai departe… Și nu oricum, nu lovit sau supărat de ceva ce viața inevitabil ți-a dat, ci și mai optimist! Amintește-ți numai lucrurile frumoase din amintirea celui/celei ce«s-a dus»”, a scris Alina Pușcaș pe Instagram.

Alina Pușcaș, mărturisiri despre al patrulea copil

Alina Pușcaș este împlinită pe toate planurile. Vedeta are un soț care o iubește și o susține necondiționat și trei copii minunați care le aduc bucurii în fiecare zi. Alina Pușcaș nu este o mamă posesivă, însă grija pentru micuții ei este la ordinea zilei. (CITEȘTE ȘI: ALINA PUȘCAȘ, AMENINȚATĂ ȘI ÎNJURATĂ CA LA UȘA CORTULUI ÎN TRAFIC: ”NU ÎNȚELEG DE CE EXISTĂ UNII OAMENI LIBERI PE STRĂZI”)

”Nu sunt o mamă posesivă, chiar deloc, dar îmi fac griji pentru ei în permanență. Au crescut toți trei având bonă în casă, deci nu s-a pus problema să accept greu să-i las cu altcineva. Nu mi-am dorit niciodată ca vreunul dintre copii să fie dependent total de noi.

Nu am permis niciodată să fie certați, pălmuiți, zgâlțâiți… Eu sunt mamă şi, dacă e cazul, doar eu am acest drept, nimeni altcineva. Sunt mamă-Scorpi-on (râde) şi nu sunt nici posesivă, nici permisivă. Sunt exact la mijloc, la jumătate din toate”, a declarat Alina Pușcaș pentru VIVA!

Cât despre un al patrulea copil… ei bine, în ciuda faptului că soțul ei își mai dorește încă un băiețel, Alina Pușcaș nu crede că acest lucru se va întâmpla.

”Energie poate aş mai avea, dar nu cred că aş mai putea fizic să mai duc încă o sarcină şi încă o cezariană. Mihai îşi mai dorea un băiețel, dar, ştiind că ar trebui să mai aştept vreo cinci ani până la o eventuală sarcină, s-ar putea să se răzgândească. Peste cinci ani aş avea 41 de ani, iar el, 51, aşa că s-ar putea să înțeleagă și el că am fi cam bătrânei să o luăm de la capăt cu scutecele”, a mai spus Alina Pușcaș.

Alina Pușcaș vrea să se mute în casă nouă

Familia Alinei Pușcaș s-a mărit, iar prezentatoarea TV și soțul ei au decis că este timpul să se mute într-o casă mai spațioasă. Numai că… planul de acasă nu s-a potrivit cu cel din… târg. Vedeta Antenei 1 a întâmpinat dificultăți cu obținerea actelor pentru a putea demara construcția casei.

”Nu am reușit să ne mutăm, pentru că sunt într-un permanent protest, protest la modul că nu reușesc să scot actele, să începem și noi proiectul ăsta. Mi se pare că sunt multe piedici, nici măcar nu am ajuns la autorizația de construire. Noi am depus anul trecut actele pentru PUD (n.r. – Plan Urbanistic de Detaliu), după PUD urmează și autorizația de construcție, deci un tăvălug. Și tot sperăm”, mărturisea, în urmă cu ceva timp, Alina Pușcaș.

