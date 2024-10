Cum aplanează Jospeh certurile cu Anda Adam? Folosește doar 2 cuvinte magice

De ceva timp, Anda Adam și Joseph trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. În urmă cu doar trei luni au făcut și nunta, iar acum se bucură de viața de proaspeți căsătoriți. Chiar dacă relația lor este roz, uneori, mai există și momente tensionate, după cum mărturisesc aceștia. Recent, Anda Adam și Joseph au vorbit despre dinamica din relația lor și au dezvăluit de la ce pornesc conflictele și cine face primii pași spre împăcare.

De o bună perioadă de timp, Anda Adam și Joseph formează un cuplu, iar recent au făcut și pasul cel mare, unindu-și destinele și în mod oficial. Cei doi au făcut nunta și formează acum o familie în adevăratul sens al cuvântului. Însă, ca în orice familie, și la ei mai apar conflicte, iar cel mai adesea acestea sunt inițiate chiar de cântăreață.

Așa cum spuneam, recent, Anda Adam și Jospeh au făcut câteva declarații interesante despre dinamica din relația lor. Aceștia au mărturisit că nu este totul numai lapte și miere, iar uneori mai apar și conflictele. Ei bine, se pare că aceea care are mai des chef de ceartă este chiar cântăreața, însă soțul ei a învățat deja cum să fenteze conflictul și cum să aplaneze repede situația.

Se pare că atunci când Anda Adam are chef de ceartă, Jospeh dezamorsează repede situația cu doar două cuvinte magice. Pentru a se ține departe de „furia” artistei, bărbatul apelează la fraza care îl scoate din orice încurcătură. Tot ce are de făcut este să spună „Da, mami”, iar la auzul acestor cuvinte soția sa se liniștește imediat.

În ceea ce privește cine pornește cearta în cuplul celor doi ne-am lămurit, însă cine face primii pași spre împăcare. Se pare că la început de relația, Anda Adam era cea care ceda și își dorea împăcare, însă, după nuntă, rolurile s-au inversat.

Joseph: Înainte, în primul an de relație, primele șase luni, venea ea (n.r. să ne împăcăm), dar acum nu mai vine deloc. Și atunci trebuie eu să revin și să zic «Da, mami, e cum zici tu».

Anda Adam: Noi mai inversăm, că altfel ne plictisim, dacă la început veneam eu, acum am schimbat, că am zis că devine plictisitor. Am zis că uite, am venit eu atâta timp, acum vin-o și tu”, au mai spus cei doi.