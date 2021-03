Cum arată acum fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor! Irinuca s-a transformat într-o domnișoară

Au trecut 11 ani de când Irinel Columbeanu și Monica Gabor au divorțat. Cei doi au luat-o pe drumuri separate, iar singurul lucru ce îi mai leagă este fiica lor. Irinuca a crescut, a devenit o adevărată domnișoară și moștenește frumusețea mamei sale.

În prezent, Irinuca are 14 ani și locuiește alături de Monica Gabor și Mr.Pink în Malibu. Tânăra a decis să se apuce de vlog și a început să facă furori în mediul online. Contul său de Instagram numără peste 163 de mii de urmăritorii, iar Irinuca pare foarte dezinvoltă în fața camerei. (CITEȘTE ȘI: DOVADA CĂ MONICA GABOR NU L-A UITAT PE IRINEL COLUMBEANU. CE OFERTĂ I-A FĂCUT FOSTA „SCORPIE DE LA IZVORANI”)

Irinuca este acum o adevărată domnișoară și a moștenit frumusețea naturală a mamei sale. Tânăra și-a luat rolul de influenceriță în serios și chiar a început să promoveze diverse produse. Având în vedere perioada dificilă prin care trece toată lumea, recent, Irinuca a decis să le vorbească urmăritorilor săi despre importanța măștilor de protecție.

Irinel Columbeanu, relația cu fiica sa

Deși locuiește departe de România, aceasta se bucur de fiecare dată când se întoarce în țară și mai ales de timpul petrecut alături de tatăl său. Înainte de mutarea în America, tânăra a crescut alături de tatăl său, care i-a insuflat multe din principiile sale. (VEZI ȘI: MONICA GABOR A AJUNS ÎN ROMÂNIA! ”ÎN SFÂRȘIT NE REVEDEM DUPĂ APROAPE PATRU ANI!”)

Deși inițial Irinel Columbeanu a ținut ca Irinuca să crească alături de el, cu trecerea anilor a considerat că cel mai bine pentru cea mică este să fie alături de mama sa.

„Divorțul nu m-a schimbat, m-a readus la cum eram înainte. Am fost liber și înainte, și în timpul căsniciei, și după. Egalitatea dintre bărbați și femei ar trebui manifestată în mod unitar. În clipa în care alegi să nu faci loc minciunii, lucrurile sunt automat simplificate. Persoanele nesincere nu se vor mai afla în viața mea. Am considerat că pot să îi ofer mai multă educație fiicei mele decât în mod opus. Consider că seturile mele de valori ar fi mai utile unui copil decât alte seturi de valori la care ar avea acces în alte circumstanțe”, a declarat în urmă cu ceva timp Irinel Columbeanu, după divorț.