Monica Gabor a ajuns în România! ”În sfârșit ne revedem după aproape patru ani!”

Monica Gabor a revenit, se pare, în România. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a venit din Statele Unite ale Americii, acolo unde s-a stabilit în urmă cu mulți ani. Și unde, între timp, a ajuns și Irinuca, fetița pe care o are cu Irinel.

Monica a anunțat, practic, sosirea printr-o serie de Insta Story-uri, în care s-a întâlnit cu mai multe persoane dragi ei, între care Diana Haidinger sau Mădălina Elena Apostol. ”În sfârșit ne revedem după aproape patru ani” sau ”Prietenele mele iubite”, a scris Monica, în dreptul fotografiilor care surprind revederile cu prietenele ei. ”Jimmy, cățelul surorii mele Alina”, iar Monica a râs cu gura până la urechi, în poza cu patrupedul neliniștit. Monica Gabor nu avea cum să uite de părinții ei decedați și a mers la locul unde își duc somnul deveci: ”Veți fi iubiți mereu!” Acesta a fost mesajul pe care Monica l-a scris pe fotografie. (CITEȘTE ȘI: FIICA MONICĂI GABOR ȘI A LUI IRINEL COLUMBEANU A ÎMPLINIT 14 ANI. CUM ARATĂ IRINUCA)

Ramona și Monica Gabor, revedere emoționantă în Dubai după 2 ani

Iubita lui Mr. Pink a decis să își viziteze sora, Ramona, stabilită în Dubai, la sfârșitul lui ianuarie. La scurt timp după ce a strâns-o în brațe, Ramona Gabor a publicat prima poză făcută împreună cu aceasta după doi ani în care nu s-au vizitat. După ce au ajuns acasă și au stat la povești, cele două vedete au mers la un restaurant de lux ca să ia cina. La un moment dat, au fost surprinse într-un moment emoționant, iar fotografia a fost împărtășită pe Instagram de Ramona Gabor. Vedeta a scris în limba engleză următorul mesaj: “Sisters love @monicagabor888 #welcomehome #love #finallytogether”, care se traduce astfel: “Iubire de surori #BineAiVenitAcasă #dragoste #ÎnSfârșitÎmpreună”.

Printre persoanele care au reacționat la postarea celebrului model se numără Irina Columbeanu și Raluca Bădulescu. Astăzi, surorile Gabor au ieșit la alergat împreună cu o prietenă comună, iar înainte de a face mișcare, iubita lui Mr. Pink și-a făcut un selfie și a mărturisit: “So many reasons to smile. Ramona Gabor is the main one (n.r.: Am atât de multe motive să zâmbesc. Ramona Gabor este pricipalul)”.

Monica Gabor se iubește cu Mr. Pink de aproape 10 ani

Născută pe 8 ianuarie 1988 la Bacău, Monica Gabor este fotomodel și, în trecut, a fost măritată cu afaceristul Irinel Columbeanu. Cei doi au devenit părinţi de fetiţă pe 18 ianuarie 2007, iar în 2011, ei au divorţat. După despărţire, modelul şi-a refăcut viaţa alături de miliardarul chinez Mr. Pink, pe numele din buletin Poe Qui Ying Wangsuo. La începutul lui 2018, Monica Gabor a fost dată de gol de fiica biologică, Irina Columbeanu, că, peste Ocean, ea a devenit mamă adoptivă pentru fiul iubitului său. Pe “fratele vitreg” al Irinei îl cheamă Antony.