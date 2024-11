Cum arată acum Helen Hunt din serialul „Nebun după tine”. Are 61 de ani și o superbă fiică de 21 de ani

Actrița americană Helen Hunt a devenit cunoscută publicului din România pentru rolul său din serialul „Nebun după tine” („Mad About You”). În 2024, Hunt a apărut în trei episoade din serialul de succes HBO „Hacks”. Hunt și-a făcut, de asemenea, un nume în spatele camerelor, regizând episoade din „Californication”, „House of Lies”, „Revenge” și „This is Us”.

Realizat în anii ’90, serialul a devenit un real succes în România, iar Helen Hunt a devenit extrem de cunoscută pentru publicul românesc datorită rolului Jamie Buchman.

Ajunsă acum la 61 de ani, actrița are o fiică, Makena lei Carnahan, în vârstă de 21 de ani, de care este foarte mândră.

Cum arată acum Helen Hunt

Recent, ea a postat pe rețelele sociale un selfie alături de fiica sa, cu descrierea „cea mai bună fiică pe care o puteam avea”, arată MSN.

În imagine, Hunt, în vârstă de 61 de ani, apare alături de Makena lei. De altfel, tânăra are o coafură similară cu cea pe care o avea mama sa în anii ’90.

Makena lei este singurul copil pe care l-a avut Hunt cu producătorul Matthew Carnahan. Cuplul și-a încheiat parteneriatul de 16 ani în 2017, când Makena lei avea doar 13 ani. Carnahan mai are și un băiat, Emmett, în vârstă de 26 de ani, dintr-o relație anterioară. Emmett este și el actor.

Makena lei, studentă la Universitatea Northwestern din Illinois, își face o carieră în industria muzicală. La începutul acestui an, ea a lansat EP-ul de debut, „Call it a Home”. Pentru coperta albumului, Makena lei a ales o imagine a mamei sale în adolescență. În imagine, Hunt stă într-o chiuvetă de baie.

Cu ce se ocupă acum

Hunt a ieșit în mare parte din lumina reflectoarelor după ce a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță pentru interpretarea din 1997 din pelicula „As Good as It Gets”.

„M-am îndrăgostit, am avut o fiică. De ce să plec și să mă prefac că sunt mama cuiva sau să mă prefac că sunt soția cuiva, când am avut în sfârșit șansa de a avea această poziție în viața mea reală?”, povestea Hunt într-un interviu acordat revistei Poeple.

În 2024, Hunt a apărut în trei episoade din serialul de succes HBO „Hacks". Hunt și-a făcut, de asemenea, un nume în spatele camerelor, regizând episoade din „Californication", „House of Lies", „Revenge" și „This is Us".

