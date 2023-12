Cum arată acum Ion Matache, tatăl Deliei? S-a călugărit în urmă cu mai mulţi ani

Ion Matache (58 de ani) a renunțat la viața monahală după 18 ani petrecuți pe Muntele Athos. Tatăl Deliei Matache (41 de ani) s-a întors definitiv alături de cele două fiice ale lui și de fosta sa soție, Gina Matache (61 de ani). Cum arată fostul călugăr la 5 ani de când a revenit în România.

Până la vârsta de 40 de ani, Ion Matache nu credea în Dumnezeu și nici nu avea în plan să-ți îndrepte atenția către Divinitate. Întâmplarea a făcut ca în anul 2004 să-l întâlnească pe părintele Gherasim, cel care i-a insuflat tainele credinței. Viața i s-a schimbat la 180 de grade. A plecat pe Muntele Athos, unde a fost călugăr timp de aproape 20 de ani.

„Până la 40 de ani, eram ateu. Abia atunci am învăţat „Tatăl Nostru”. Era în anul 2004, când am luat contact pentru prima oară cu biserica. Un prieten de-al meu mi-a povestit despre un preot din Piatra Neamţ, iar după ce l-am cunoscut pe acesta, viaţa mea s-a schimbat. Am ajuns la părintele Gherasim, am intrat în sala de mese, unde se făcea rugăciunea. Eram nou-venit în grup. În momentul în care mi-a rostit numele, apoi pe cele ale fetelor mele şi pe al Georgetei, deşi atunci mă văzuse prima oară, m-am blocat’’, a povestit Ion Matache în urmă cu ceva timp.