Cum arată acum Mariana Buică, “cea mai grasă“ femeie din România

În urmă cu ceva vreme, Mariana Buică l-a contactat pe Cătălin Măruță, solicitându-i ajutorul, deoarece ajunsese la 240 de kilograme și își dorera să slăbească, femeia fiind dependentă de ajutorul rudelor pentru a face chiar și cele mai simple lucruri. După ce a suferit mai multe intervenții chirurgicale și diete severe, femeia a slăbit spectaculos într-un timp foarte scurt.

”Am 130 de kg acum. Am slabit 104 kg in 10 luni. A fost dorinta mea cea mai mare, mi s-a indeplinit. E o schimbare. Nu as mai putea sa duc acum 100 de kg, imi mai aduc aminte cu mergeam acasa sprijinita de pereti si ajutata de mama. Ajutata la incaltat, sa fac baie, in absolut orice. Acum nu mai am dureri de spate sau de genunchi”, spunea Mariana după ce a îndurat un an de diete.

Povestea tristă a Marianei Buică

De la vârsta de 14 ani, femeia tot umbla din spital în spital pentru a face rost de tratamente și diete potrivite pentru a scăpa de kilogramele în plus. La un moment dat, ea amenința că se sinucide din cauza faptului că nu mai suporta să trăiască așa.

‘’Medicii spun că m-am obișnuit eu să mănânc și că stomacul este prea mare și acum singura variantă este să fac o operație de micșorare de stomac. De la vârsta de 14 ani umblu prin spitale, între investigații, diete și tratamente. A trebuit să-mi întrerup toate studiile.

Îmi doresc și eu o familie, o viață normală. Sunt disperată. Sunt disperată, nu mai știu ce să fac. Aseară am vorbit cu mami și i-am spus că nu mai pot să mai trăiesc așa că mă sinucid. Am 25 de ani și trebuie să fac ceva în viață și mă gândesc că mai târziu nu o să mai pot să fac nimic, nici să mă ridic din pat’’, spunea Mariana Buică acum ceva timp.

