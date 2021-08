Cum arată acum Ramona Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, după operația de rinoplastie: ”Cât schimbă fizionomia”

Ramona Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, și-a făcut recent o rinoplastie. Iar bruneta este extrem de mulțumită de rezultat!

În urmă cu două săptămâni, Ramona Manole a ajuns pe mâna medicilor de la o clinică din Turcia. Bruneta avea un complex din cauza formei nasului, așa că a decis să rezolve această problemă. Un alt motiv care a cântărit destul de mult în decizia luată a fost și faptul că era mereu pusă la zid de răutăcioși. (CITEȘTE ȘI: CUM A REACȚIONAT RAMONA MANOLE, FIICA RENEGATĂ A LUI IONIȚĂ DE LA CLEJANI, DUPĂ CE VIORICA A JIGNIT-O: ”ȘI TU EȘTI DROGATĂ”)

”E un pas foarte mare. Eu nu am stat niciodată să-mi fac intervenții sau să apelez la medici. Eu tot timpul am pus preț pe frumusețea interioară, dar se pare că trebuie să am mai multă grijă de mine și era un complex. Tot timpul eram pusă la colț din cauza problemei cu nasul și din cauza asta am luat decizia să fac ceva mai mult pentru mine și pentru cei care mă iubesc, ba chiar și pentru cei care m-au pus la colț”, a declarat Ramona Manole.

Acum, la două săptămâni de la intervenția mult visată, Ramona Manole are un nou look! Bruneta este extrem de mândră de rezultatul obținut. Iar admiratorii au rămas uimiți de transformarea fizionomiei sale și au complimentat-o: ”Ti-ai schimbat total aspectul, foarte frumoasă / Wowww, arată bine nasul tău. Cât schimbă fizionomia! / Semeni cu Andreea Tonciu”, au fost câteva dintre mesajele fanilor.

Ramona Manole a divorțat după 10 ani de căsnicie

După zece ani de căsnicie, Ramona a decis să meargă pe alt drum. Ea a divorțat în secret, anul trecut, de Ion, cu care are trei copii. Fostul soț al brunetei locuiește în Marea Britanie, iar judecătorii au decis ca cei doi să aibă custodie comună. Dar domiciliul permanent al celor trei fete pe care le au împreună va fi la Ramona. (VEZI ȘI: RAMONA MANOLE, FIICA RENEGATĂ A LUI IONIȚĂ DE LA CLEJANI, DESPRE MARGHERITA ȘI FULGY: ”SUNT COPII FĂRĂ MINTE. SUFĂR PENTRU TATA”)

Fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani a fost cea care a intentat procesul de divorț în 2017. Ion nu a vrut, însă, să-i acorde atât de ușor divorțul. Procesul s-a rejudecat și s-a încheiat abia vara trecută, după 3 ani.

Însă din 2015, fiica lui Ioniță de la Clejani își dorea să devină o femeie liberă.

“Da, am băgat divorț. Mi-am luat avocat și vreau să termin cât mai repede toată povestea asta. Am fost căsătorită cu Ion cinci ani, iar de trei-patru nu i-a mai păsat de noi. El trăiește în Anglia. Bani nu ne trimite. Ce câștigă acolo bagă la păcănele, adică joacă toți banii.

Așa că m-am decis să mă eliberez de el și să îmi refac viața cât mai am timp. Cine mă va lua va trebui să știe că mă ia cu trei fete. Și mai am o noutate, voi reveni la numele de fată. O să mă numesc Ioniță, ca tatăl meu”, mărturisea Ramona, în 2015, pentru Wowbiz.