Cum arată acum și ce-a ajuns să facă pentru bani Costel din “La Bloc”, la 12 ani de la terminarea filmărilor serialului de la Pro TV

Dragoș Moștenescu, nimeni altul decât Costel Jurcă din celebrul serial La Bloc, de pe ProTV, a luat o decizie dificilă în viața lui, după ce nu a mai prins alt rol. La 51 de ani, îndrăgitul Costel a ”dispărut” din România!

A fost ultimul mare rol interpretat de Dragoș Moștenescu în cele peste 500 de episoade ale serialului ”La Bloc”. Iar faptul că nu s-a mai regăsit în calitatea de actor l-a făcut să plece în Anglia. A făcut-o alături de familie, soția și cei trei copii, cu speranța unui trai mai bun decât în România.

A decis atunci să-și scoată la vânzare proprietățile, printre care și un conac în valoare de 175.000 de euro, deținut în Teleorman, și apartamentul de trei camere din București, scrie VIVA!

Ce declara actorul pentru ziarulromanesc.net anul trecut:

„Divertismentul din țară se bazează foarte mult pe muzică. Iar în România și-au făcut apariția în ultima perioadă curente noi, cu tente turco-balcanice care pe mine unul nu mă pasionează foarte mult. Iar în partea de comedie, lucrurile sunt foarte subțiri, iar cele de la televizor sunt și mai subțiri decât cele de pe scenă care cât de cât mai există.

Tineretul își dă silința și face piese după piese, dar după ce plătești actorii constați că nu sunt foarte rentabile. Am făcut și asta, iar tu, ca producător, rămâi cu mai nimic, din cauza că nivelul de trai este așa cum este și nu poți pune un bilet în vânzare la un preț ridicat.

Astfel, încasările sunt la limita cheltuielilor și evident că nu e rentabil. Și ca să facem o paranteză, oferta de acest gen de la televizor nu mai este foarte bogată deoarece lumea merge pe scandal, politică și alte lucruri de acest gen, iar ce avem acum este un divertisment bazat pe defectele primare ale omului.

Iar acest fapt nu e nimic nou, noi ca națiune, practicăm acest lucru de foarte mult timp. Umorul s-a calat pe prost, pe bețiv, pe idiot, șchiop, pe orb și pe chestiunea că scoatem umorul din handicap, ceea ce în oricare loc din lume nu e permis și nu e OK. De asemenea facem haz pe statutul de prost plătit al românului, ceea ce iarăși nu OK”, spunea Dragoș Moștenescu.

Actorul nu va sta departe de ceea ce știe mai bine să facă nici în Anglia.

„Momentan, am găsit o piață de comedie foarte bine definită, sunt undeva la 150-200 de cluburi de comedie numai în Londra, unde am intrat și am făcut câte 5-7 minute, iar acum am ajuns la 10-15 minute, deoarece minutele ți se dau pe parcurs. Sunt o figură cunoscută în țară, dar aici, cu tot backgroundul meu, nu mă știe lumea.

Dar am trecut de această etapă și pot spune că, în trei luni de zile, am luat trei premii (n. red. la stand-up) la trei concursuri de începători, ca să zic așa”, a declarat actorul.