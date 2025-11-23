Acasă » Știri » Cum arată acum Stelian Nistor, prezentatorul emisiunii Prețul Corect de la Pro TV, din 1998. Cum a ajuns șeful Masoneriei Mondiale

Cum arată acum Stelian Nistor, prezentatorul emisiunii Prețul Corect de la Pro TV, din 1998. Cum a ajuns șeful Masoneriei Mondiale

Stelian Nistor este o figură cunoscută pentru cei care urmăreau emisiunea Prețul Corect, în 1988. Prezentatorul producției de la Pro TV a reușit să atragă publicul și se descurca de minune în acest rol. Totuși, viața i-a oferit oportunitatea de a merge pe un drum cu totul diferit. După o serie de realizări antreprenoriale, fostul om de televiziune a ajuns șeful Masoneriei Mondiale.

Originar din Fălticeni, Stelian Nistor și-a încercat norocul în mai multe domenii și a avut succes în toate. A urmat Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, ajungând apoi directorul artistic la Teatrul Nottara. De asemenea, a fost unul dintre pionierii televiziunii moderne, fiind implicat în echipa de început a Pro TV. Actorul a prezentat emisiunea Prețul Corect din 1998 până în anul 2000.

Cum a ajuns Stelian Nistor șeful Masoneriei Mondiale

La începutul anilor 2000, Stelian Nistor a renunțat la cariera artistică și a intrat în lumea afacerilor. A fost acționar la o firmă importantă, în parteneriat cu fostul ministru Lucian Șova. Zonele economice în care a activat au fost diverse.

De asemenea, el a făcut parte din unul dintre cele mai importante proiecte de marketing politic online românești acoperind clienți din întreaga lume, cu birouri în Washington, Rio de Janeiro, San Salvador, Manila sau Tokyo.

În cele din urmă, fostul prezentator de la Pro TV a ales să facă parte din masonerie. Și aici a avut un mare succes. În 2015, Stelian Nistor a fost numit Suveran Mare Comandor al Supremului Consiliu al Ritului Scoțian Antic și Acceptat (RSAA).

Stelian Nistor, în urmă cu câteva luni, în cadrul unei emisiuni/ Sursa foto: Captură video

Cinci ani mai târziu, fostul actor a devenit Președinte al Conferinței Mondiale a Ritului Scoțian, iar anul acesta a atins un prag nesperat. Stelian Nistor a fost ales în funcția de Președinte al Conferinței Mondiale pentru următorii cinci ani, până în 2030.

Conferința Mondială a Ritului Scoțian Antic și Acceptat s-a desfășurat la București, în data de 8 mai 2025. Evenimentul a reunit 160 de reprezentanți din 61 de țări, marcând rolul central al României în Masoneria Mondială.

