Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani

De: Irina Vlad 21/11/2025 | 07:59
Gemenele de la Cheeky Girls / sursă foto: social media
La începutul anilor 2002, gemenele de la Cheeky Girls veneau cu un concept nou în showbiz-ul internațional și românesc. În urmă cu 21 de ani, Gabriela și Monica Irimia dădeau peste cap toate topurile muzicale din Marea Britanie cu faimoasa piesă ”The Cheeky Song”. Se spune că timpul nu iartă pe nimeni, iar zicala este valabilă și în cazul lor. Cum arată acum, la 42 de ani, cele două surori și din ce își câștigă traiul? 

Născute și crescute în Cluj Napoca, Monica și Gabriela locuiesc în Marea Britanie de mai bine de 20 de ani, locul unde s-au lansat în industria muzicală. Hit-ul ”The Cheeky Song” (catalogat cel mai urât cântec din istorie într-un sondaj din Marea Britanie) le-a adus fetelor faimă, dar și încasări de peste 1,2 milioane de lire sterline.

Din ce trăiesc acum, la 42 de ani, gemenele Cheeky Girls

Succesul fetelor nu a durat foarte mult, moment în care au revenit cu picioarele pe pământ și au dat nas în nas cu realitatea dură. Au ajuns pline de datorii și în pragul falimentului, la un an de la lansarea piesei ”The Cheeky Song”. Casa de discuri le datorau milioane de euro, în timp ce ele acumulaseră datorii la rândul lor, facturi și taxe neplătite.

“La un an de la lansarea piesei The Cheeky Song a fost o nebunie totală. Am câștigat un premiu la National Music Awards, apoi am mers în Filipine, Tailanda, Japonia. Dar asta ne-a acaparat toată viața. Nu aveam timp de nimic și nu avem niciun prieten. Eram singure, deși cântam în fața a 100.000 de oameni”, a spus Gabriela de la Cheeky Girls în The Guardian.

Au trecut 23 de ani de la marele lor succes, însă, deși nu au mai reușit să ajungă în topurile muzicale internaționale, gemenele Cheeky Girls nu s-au lăsat de muzică și continuă să urce pe scenele din Europa. Recent, acestea au făcut furori la un festival Pride, unde au cântat faimoasa piesă ”The Cheeky Song”.

Gemenele Monica și Gabriela la un concert Pride 2025/ sursă foto: TikTok

În paralel, pe lângă pasiunea pentru muzică, surorile au un job stabil în domeniul vânzărilor auto. Gabriela ar fi angajată la reprezentanța auto Minstergate Hyundai, din orașul York, iar Monica ar lucra în Boston, Lincolshire la Read Hyundai.

”Acum 15 ani eram mai tinere. Nu ne-am schimbat prea mult, spre. Facem o grămadă de show-uri prin Anglia și Europa, dar amândouă avem și alte job-uri”, spune Gabriela.

Gabriela a mărturisit pentru publicația The Sun că uneori se întâmplă să fie recunoscută de clienți, dar alege să îi păcălească: „Le spun doar: Nu, doar semănăm foarte mult”, și ei îmi spun: „Oh, Doamne, chiar arăți ca ea„.

Atunci când au un motiv bine întemeiat, cum a fost nunta fratelui lor, vin în România, așa cum s-a întâmplat în weekend-ul trecut.

”Venim de 3, 4 ori pe an în România, dar de fiecare dată stăm foarte puțin, două, trei zile. Ne place să venim mai des și să stăm mai puțin.”, a completat Monica.

×