Celebrele ”Cheeky Girls” nu mai vor să fie recunoscute! Ce fac acum pentru bani și de ce se ascund de oameni

Surorile „Cheeky Girl”, Gabriela și Monica Irimia, au cucerit Marea Britanie în 2002 cu hitul lor „Cheeky Song (Touch My Bum)”, ajungând rapid în topuri și bucurându-se de succes și concerte bine plătite. După câțiva ani de glorie, cariera lor a intrat în declin, iar gemenele au dispărut treptat din lumina reflectoarelor. În prezent și-au schimbat domeniul de activitate și se feresc să fie ”deconspirate”!

La peste 20 de ani de când au devenit vedete ale muzicii pop, The Cheeky Girls au stârnit iar nostalgia publicului, recent, cu un spectacol electrizant în august la festivalul Chester Pride din Marea Britanie.

Gabriela și Monica Irimia, emblematicul duo Cheeky Girls, au uimit publicul din Chester în timp ce au îmbrăcat din nou una din costumațiile care le făcuseră celebre, pentru a interpreta hit-ul lor de top 10 „Cheeky Song (Touch My Bum)” în timpul exuberantelor sărbători Pride din orașul Chester, scrie OK! MAGAZINE.

Îmbrăcate în haine argintii asortate, completate cu niște perechi gigantice de sandale, gemenele din România au ales să își aranjeze părul în coafuri coadă-de-cal. În plus, Gabriela și Monica, ambele în vârstă de 41 de ani, s-au machiat cu modele curcubeu pentru a intra în spiritul festiv.

Cum au ajuns cele două surori celebre în Anglia

Originare din Transilvania, cele două fete Cheeky Girls au devenit faimoase cu audiția lor de neuitat pentru emisiunea “Popstars: The Rivals” în 2002 – același show de talente ITV care a dat naștere formațiilor Girls Aloud și One True Voice.

Judecătorul Pete Waterman a descris spectacolul celor două fete ca fiind „cel mai îngrozitor număr muzical pe care l-am văzut vreodată”.

În ciuda opiniei sale, emisiunea a deschis ușile industriei muzicale pentru Gabriela și Monica, care au lansat „Cheeky Song (Touch My Bum)” în anul următor, un hit obraznic inspirat de audiția lor originală.

Melodia fusese compusă de mama lor, Margit, în doar zece minute.

Hit după hit, apoi decăderea

„Cheeky Song (Touch My Bum)” s-a vândut în 1,2 milioane de exemplare la nivel global și a ajuns pe locul 2 în topurile din Marea Britanie. Albumul lor de debut „Party Time” a făcut și el valuri, ajungând pe locul 14.

După aceea, fetele au mai avut un alt hit – Take Your Shoes Off – care a ajuns pe locul trei.

Cu toate acestea, nu a durat mult până când faima și averea au început să se diminueze, iar în 2006 presa a relatat că cele două fete se confruntau cu falimentul pentru că li se datorau milioane de la casa lor de discuri, în timp ce la rândul lor datorau mii de dolari în taxe plus alte facturi neplătite.

Reinventarea într-o nouă industrie

După ce steaua celebrității lor a început să se estompeze, duo-ul a schimbat strălucirea showbiz-ului cu… showroom-ul auto, vânzând vehicule în loc de melodii.

Surorile au făcut un pas înapoi din lumina reflectoarelor și au dezvăluit că Cheeky Girls s-au orientat spre vânzarea de mașini, scrie DAILY MAIL.

În plus, Gabi a dezvăluit că, atunci când nu erau în atenția publicului, gemenele s-au confruntat cu tulburări de alimentație, probleme financiare și intervenții chirurgicale la sâni fără succes, dar că acum se află într-o călătorie spre recuperare.

Cele două fete au ales să jongleze cu cele două cariere – atât munca în industria auto cât și spectacolele de la festivaluri și concerte.

Noua lor carieră s-a dovedit vitală atunci când invitațiile să susțină concerte au dispărut în timpul pandemiei.

Ce a descoperit presa britanică

Publicația britanică Car Dealer relatase că Gabriela lucrează acum în vânzări la reprezentanța Minstergate Hyundai din orașul York.

Ce nu știau reporterii era că ambele gemene lucrează de fapt în industria auto. Cealaltă jumătate a duo-ului pop s-a dovedit a fi un succes uriaș la Read Hyundai din Boston, Lincolshire, unde vinde atât mașini noi, cât și second-hand.

Gabriela a mărturisit pentru publicația The Sun că uneori se întâmplă să fie recunoscută de clienți, dar alege să îi păcălească: „Le spun doar: Nu, doar semănăm foarte mult”, și ei îmi spun: „Oh, Doamne, chiar arăți ca ea„.

Monica a povestit care este prioritatea ei principală la locul de muncă, spunând: „Singura mea grijă în showroom este să mă asigur că clienții sunt mulțumiți și că rujul meu este la locul său”.

Monica a comentat modul în care vedetele sunt percepute de public, afirmând: „Cred că publicul britanic are percepția că dacă ești sau ai fost în atenția publicului sau un star pop, nu ai voie să încerci altceva. Întotdeauna am spus că nu este rușine să muncești, este păcat să nu lucrezi. Am ales o altă carieră și suntem foarte, foarte mândre de ea.”

O nouă generație de fani

În ciuda faptului că s-au retras din lumina reflectoarelor, Cheeky Girls s-au trezit adorate de o nouă generație de fani pe TikTok, ceea ce le-a determinat să lanseze recent un single „Let’s Have Fun” și albumul „PartyTime 20” în 2022.

The Daily Mirror raportează că cele două surori de pe vremuri s-au „reinventat ca femei de afaceri carismatice” și plănuiesc să își deschidă propria reprezentanță în anii următori.

Gabriela, care a fost logodită pentru scurt timp cu parlamentarul liberal democrat Lembit Öpik, a declarat recent pentru The Sun că vrea să „învețe toate secretele” din domeniul vânzărilor de mașini înainte de a-și deschide propria afacere.

Monica, care acum își spune Monica Taylor, după ce s-a căsătorit, a spus: „Eu și Gaby avem nevoie de o afacere solidă pentru viitorul nostru, iar mașinile vor fi întotdeauna o afacere bună.

Să fii artist este fantastic, dar așa cum s-a întâmplat în timpul pandemiei de Covid, dacă nu ai un loc de muncă sau o afacere solidă, cum supraviețuiești? „Toate concertele au dispărut timp de doi ani în timpul Covid, dar astfel am continuat să facem niște bani. Uneori dormim doar două-trei ore pentru a susține concertele și a ajunge și la muncă, dar merită.”

