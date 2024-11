Gabriela Oțil rupe tăcerea despre modeling! Cât de urât se purtau oamenii cu ea: „Mă refer la tot stafful”

Gabriela Oțil are o carieră impresionantă în lumea modelling-ului, unde a pornit de la o vârstă fragedă. Deși ani la rând a defilat pe mari podiumuri și a pozat pentru proiecte mari, tânăra a fost mai scumpă la vedere în ultima perioadă pentru că s-a ocupat îndeaproape de băiețelul ei și al lui Dani Oțil. Acum, își aduce aminte de vremurile în care era model și de pățaniile prin care a trecut. Pe lângă momentele frumoase, blondina s-a lovit și de incidente neplăcute. Cât de urât se purtau unii oameni cu ea?

Gabriela Oțil, fostă Prisăcariu, are o carieră uriașă în lumea modei, de pe vremea când era model și lua parte la tot felul de evenimente mari din acest domeniu. Încă este prezentă în lumina reflectoarelor, însă de când a născut aceasta s-a focusat pe creșterea și educația celui mic. Își aduce aminte cu drag de vremea în care singura ei ocupație era să meargă la sală și să se ocupe de carieră.

Pe lângă clipele frumoase de pe scenă au existat și momente neplăcute. Gabriela Oțil a povestit că singurul lucru de care nu îi este dor este faptul că nu prea sunt respectate fotomodelele, în spatele scenei. Condițiile nu sunt de multe ori cele mai bune, căci nu ți s-ar oferi nici măcar o cafea sau o masă sănătoasă, în ciuda orelor pe care le petreci în picioare.

„Da, nu ești respectat în spate, și sincer nu îmi este dor de acest lucru. Nu aș mai avea răbdare, cred, să fac parte dintr-o prezentare în care oamenii se poartă urât cu tine, nu te apreciază, nu te respectă. Mă refer la tot stafful. Nu știu, nu ai o apă, având în vedere că petreci foarte mult timp acolo, toată ziua pentru o prezentare, nu ți se oferă, nu ai condiții. Nu ai o cafea, o masă sănătoasă, nu există aceste lucruri.

Nu îmi pare deloc rău că am făcut asta, mi-a plăcut extrem de mult, însă îmi pare rău că nu am fost, poate, văzută și apreciată de oameni altfel, și că nu am ajuns la un alt nivel. Asta mi-aș fi dorit! Dacă ai oamenii potriviți, ajungi la un alt nivel, eu nu am avut oamenii aceștia în spatele meu și mi-a fost puțin mai greu”, a mai spus Gabriela Oțil.