De: Andreea Archip 21/11/2025 | 15:37
Cosmin Stan face investiții serioase în vacanțe, atât el cât și soția sa, Oana, fiind pasionați de călătorii, dar și în educația celor doi copii: Mark (15 ani) și Maia (11 ani). Știristul de la Pro TV se declară un părinte implicat, iar copiii au reguli clare de respectat. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Cosmin Stan ne-a povestit de ce a optat pentru un sistem privat de învățământ pentru cei doi adolescenți, a vorbit deschis și despre banii lor de buzunar, dar și în ce condiții Mark și Ana primesc bani extra.

Cosmin Stan prezintă știrile Pro TV în diminețile de weekend, jobul lui având avantaje precum timp liber în timpul săptămânii, dar și finaluri de săptămână blocate în București. Cum jonglează între sarcinile profesionale și familie, ne-a povestit în detaliu.

Cosmin Stan: “Grătarul este responsabilitatea mea”

CANCAN.RO: Cosmin, cum arată weekend-urile după ce termini job-ul la Pro TV?

Cosmin Stan: Invariabil ajung acasă și de multe ori încerc să dorm un pic, o oră cel puțin și apoi revin la treburile obișnuite cu copiii, fac și curat în casă de obicei în weekend, pentru că nu am când, ieșim la plimbare, mai mergem în vizită la prieteni.

CANCAN.RO: Te pricepi și la arta culinară? Se spune că bărbații sunt cei mai buni bucătari.

Cosmin Stan: Nu îmi place să gătesc absolut deloc. Îmi place în schimb să mănânc, dar da, mai facem câte un grătar din când în când și grătarul este responsabilitatea mea. Și asta se întâmplă în general tot în weekend.

Cosmin Stan a vorbit despre banii de buzunar ai celor doi copii ai săi

CANCAN.RO: Ești pasionat de călătorii. Cum a fost experiența trăită în Malaezia?

Cosmin Stan: Am descoperit niște locuri în această țară, unde nu mai fusesem și chiar a fost ceva deosebit. A fost o super experiență. Una dintre cele mai frumoase experiențe de vacanță din toată viața mea a fost înotul cu țestoasele lângă insula Redang, pe coasta de est a Maleziei, a fost o experiență de neuitat.

Cosmin Stan: “Cred că asta le deschide foarte multe drumuri”

CANCAN.RO: Ești tată de doi copii și ai optat pentru un sistem privat de învățământ. Ce te-a convins să faci această alegere?

Cosmin Stan: Am optat pentru un sistem privat de învățământ, pentru că am vrut să le ofer copiilor mei șansa de a se descurca fără probleme oriunde în lumea asta. Și consider că sistemul privat de învățământ le oferă această variantă.

Mi-am dorit ca ei să nu fie neapărat legați de un loc sau de un om sau de o școală, ci să fie capabili să se adapteze și să meargă oriunde în lumea asta și să se descurce. Învață în engleză după o programă britanică și da, cred că asta le deschide foarte multe drumuri.

CANCAN.RO: Vor continua studiile la o facultate în afară?

Cosmin Stan: Nu știu, nu e neapărat obligatoriu, va depinde de ce-și doresc ei. Noi le-am oferit această oportunitate. Acum depinde de ei ce vor alege să facă mai departe. Dacă vor dori să rămână la o facultate în România, nu e nicio problemă, pot rămâne la o facultate în România.

Cosmin Stan: “În afară de alocația pe care o primesc lunar de la stat, să știi că nu le mai dau foarte mulți bani extra”

CANCAN.RO: Ce reguli nescrise le-ai impus celor doi adolescenți?

Cosmin Stan: Regula principală este că nu au voie pe Playstation în timpul săptămânii decât în weekend. A doua regulă foarte importantă este că înainte de orice trebuie să-și facă temele și apoi au libertatea să facă ce doresc, mai puțin Playstation, bineînțeles.

CANCAN.RO: Ce sumă au ca bani de buzunar?

Cosmin Stan: În afară de alocația pe care o primesc lunar de la stat, să știi că nu le mai dau foarte mulți bani extra. Doar dacă au vreo dorință specială, dacă trebuie să-și ia ceva sau își doresc ceva în mod deosebit. Dar altfel bani de buzunar să știi că se descurcă doar cu alocația de la stat.

Foto: Instagram

