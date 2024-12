Cum arată Alex Consani, primul transgender din lume desemnat modelul anului 2024. FOTO

Modelul american Alex Consani a devenit prima femeie transgender să câștige titlul de Modelul anului, după o serie de apariții pe podiumuri pentru branduri precum Chanel, Stella McCartney și Victoria’s Secret.

Tânăra în vârstă de 21 de ani, foarte solicitată, care este cunoscută pentru părul și sprâncenele decolorate, a revendicat titlul la 2024 Fashion Awards în Londra, luni seara, a scris CNN.

După ce a semnat cu IMG Models (o agenție care reprezintă supermodele precum Claudia Schiffer, Hailey Bieber și surorile Hadid) în 2019, Consani a devenit cunoscută prin TikTok, unde acum se mândrește cu aproape 4 milioane de urmăritori. Și-a făcut debutul pe podium pentru Tom Ford în 2021 și mai târziu a defilat pentru case de modă de top precum Alexander McQueen și Versace.

Cum a făcut istorie Alex Consani

În octombrie, Consani și Valentina Sampaio au făcut istorie devenind primele modele trans care au apărut pe podium la Victoria’s Secret Fashion Show.

În discursul său de acceptare, Consani a spus unei audiențe pline de vedete la Royal Albert Hall că victoria ei a marcat un „mare pas înainte în direcția bună”.

„Acum, mai mult ca niciodată, este o conversație importantă care ar trebui purtată despre cum să ne sprijinim și să ne încurajăm unii pe alții în această industrie, în special pe cei care au fost făcuți să se simtă nesemnificativi”, a adăugat Consani, în aplauzele mulțimii, după ce și-a ridicat trofeul, înmânat de modelul și activistul Ashley Graham și vedeta din „Baby Reindeer” Nava Mau.

„Pentru că schimbarea este mai mult decât posibilă – este necesară.”

(Citește și: Helmut Duckadam, incinerat astăzi! Ceremonia se va desfășura în privat)

Cui i-a mulțumit Alex Consani în discursul său

Purtând o rochie ruptă cu modelul steagului Marii Britanii, o creație a designerului turco-britanic Dilara Findikoglu, născută în California, Consani și-a folosit discursul de acceptare pentru a onora femeile transgender de culoare – inclusiv modelele Connie Fleming și Aaron Rose Philip – care „au luptat cu adevărat pentru spațiul … care mi-a permis să înfloresc astăzi.” De asemenea, le-a adus un omagiu părinților ei pentru că i-au susținut aspirațiile de modeling.

Recunoscând „impactul global” al cuiva care a „dominat industria” în ultimele 12 luni, prestigiosul premiu Model of the Year combină opinia unui juriu din industrie cu rezultatul unui vot public, potrivit organizatorilor premiului, British Fashion Council. Modelul trans negru Kai-Isaiah Jamal s-a numărat printre nominalizații pentru premiul de anul trecut, care a fost câștigat în cele din urmă de modelul plus size Paloma Elsesser.

Cine au fost ceilalți câștigători ai premiilor modei de la Londra

Printre ceilalți laureați ai ceremoniei de anul acesta, Jonathan Anderson, director de creație al Loewe și fondator al JW Anderson, a câștigat râvnitul premiu Designerul Anului pentru al doilea an consecutiv. Iar redactorul-șef al Vogue, Anna Wintour, i-a acordat lui Tom Ford premiul pentru realizări remarcabile.

Între timp, categoriile pentru cei mai buni designeri britanici de îmbrăcăminte pentru bărbați și femei au fost acordate lui Grace Wales Bonner și, respectiv, Simone Rocha. Discursul de acceptare a lui Rocha a fost unul dintre mai multe momente de natură politică, când Rocha a urcat pe scenă cu un apel la „eliberarea Palestinei”.

Ce alte vedete au fost prezente la 2024 Fashion Awards

Pe lângă numerele de concert susținute de cântăreața Blondie Debbie Harry și de staruli Afrobeats Wizkid, strălucitoarea ceremonie de la Londra s-a bucurat de prezența mai multor figuri importante din industria modei alături de vedete din industriile divertismentului, muzicii și sportului, inclusiv Rita Ora și Venus Williams. De asemenea, a fost prezentă Rihanna, al cărei partener A$AP Rocky a luat acasă premiul Cultural Innovator.

Mai devreme în acea seară, un manifestant pentru drepturile animalelor a luat pertubat mulțimea adunată pe covorul roșu pentru a protesta împotriva utilizării penelor de către industria modei – la doar câteva zile după ce Săptămâna Modei de la Londra a anunțat că va deveni prima dintre „cele patru mari” săptămâni ale modei care va interzice pieile de animale exotice pe podiumurile sale.

(Citește și: Ana-Maria, fiica lui Adrian Păunescu, seară de poezie și muzică folk la Hunedoara. Cine sunt invitații)