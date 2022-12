Cum arată Bianca Rus, după ce a slăbit aproape 70 de kilograme. Medicii i-au recomandat artistei să se îngrașe

Bianca Rus a slăbit spectaculos și este tare mândră de talia pe care o are! Artista a slăbit zeci de kilograme, după ce a făcut o operație de micșorare a stomacului și a ținut o dietă drastică. Însă, din păcate, de luni de zile se confruntă cu probleme de sănătate. Medicii i-au recomandat chiar să se îngrașe! Iată detaliile mai jos, în articol.

Și-a dorit o siluetă de vis, iar pentru a-și îndeplini dorința a recurs la o operație de micșorare a stomacului. Apoi, Bianca Rus a ținut o dietă dură. Însă, cu timpul, cântăreața a început să se confrunte cu probleme de sănătate. Deși a slăbit peste 60 de kilograme, artista suferă de anemie și nu de puține ori a ajuns pe perfuzii.

După ce a slăbit drastic, Bianca Rus se confruntă și cu lipsa poftei de mâncare. Motiv pentru care a ajuns de multe ori pe mâinile medicilor, pentru a i se face perfuzii. Artista a mărturisit că pofta de mâncare și-a pierdut-o, după ce a recurs la operația de gastric sleeve. Pe de altă parte, acum este nevoită să se îngrașe și i s-ar fi indicat să mănânce mai multă pâine.

Bianca Rus se confruntă cu anemia

În cadrul unui interviu, Bianca Rus a mărturisit faptul că se confruntă cu anemie, acesta fiind și motivul pentru care a trebuit să facă perfuzii cu fier.

„Eu trei ani am fost perfect sănătoasă. Acum am dat puțin jos, am 50 de kilograme, dar vreau să mă mai îngraș puțin. Am făcut o anemie gravă, am trecut prin perfuzii, m-am tratat. N-am avut nicio problemă până acum, dar pe vară am plecat pe la părinți și prin vacanțe, m-am speriat, am refuzat totul și a venit boala. A trebuit să iau medicamente, am leșinat în baie.

Eram la părinți și mi-a zis mama să-mi fac analizele și am văzut că am o anemie severă, cu o hemoglobină de 7, pierdere de fier. Am venit la București, am început cu medicamente, apoi cu perfuzii. La prima a fost bine, la a doua a venit salvarea, am leșinat în baie. Și așa s-a întâmplat nenorocirea. Acum trebuie să țin o cură de îngrășare, încerc să mănânc și să forțez nota cât se poate, sper să dea rezultate și să nu ajung la mai rele. Eu mă bucur că am slăbit, mă uit în oglindă și nu mă mai recunosc, dar astea două-trei kilograme pe care le-am dat jos se văd și nu mi-e bine. Se văd pe picioare. Recomand slăbitul, dar nu așa agresiv. Și când slăbești din boală, nu e tocmai ok, se resimt. Momentan sunt axată pe ce mănânc, să fiu bine”, a spus Bianca Rus la Antena Stars, în urmă cu un an.

Sursă foto: Instagram