Bianca Rus, probleme de sănătate din cauza curelor drastice de slăbire. Tânăra a ajuns la perfuzii

În uttimii ani Bianca Rus a trecut printr-o transformare spectaculoasă. Aceasta a câștigat lupta cu kilogramele în plus și a reușit să dea jos peste 60 de kilograme. Însă după ce a ajuns la forma ideală au apărut și câteva probleme de sănătate. Cu ce se confruntă tânăra?

Pentru a ajunge la silueta pe care mereu a visat-o Bianca Rus a depus mult efort. A făcut o operație de micșorare a stomacului, a ținut o dietă drastică și a făcut foarte mult sport. După toate aceste lucruri tânăra a reușit să dea jos 60 de kilograme și să se mândrească cu silueta sa.

Însă, în ultimul timp Bianca Rus pare că a uitata că mai are nevoie și de hrană, așa că a ajuns pe mâinile medicilor. Aceasta s-a ales cu o anemie severă, iar acum trebuie să fie foarte atentă la sănătatea ei.

„Eu trei ani am fost perfect sănătoasă. Acum am dat puțin jos, am 50 de kilograme, dar vreau să mă mai îngraș puțin. Am făcut o anemie gravă, am trecut prin perfuzii, m-am tratat etc. N-am avut nicio problemă până acum, dar pe vară am plecat pe la părinți și prin vacanțe, m-am speriat, am refuzat totul și a venit boala”, a spus Bianca Rus la Antena Stars.

„A venit salvarea, am leșinat în baie”

După primele stări de rău, părinții Biancăi Rus au îndemnat-o să facă un set de analize, astfel descoperind anemia. Medicii i-au prescris un tratament medicamentos, dar pentru că organismul l-a refuzat a trecut pe perfuzii. Aceasta a leșinat în baie, iar de acum trebuie să fie extrem de atentă și să nu exagereze cu dieta.

„Eram la părinți și mi-a zis mama să-mi fac analizele și am văzut că am o anemie severă, cu o hmoglobină de 7, pierde de fier. Am venit la București, am început cu medicamente, apoi cu perfuzii. La prima a fost bine, la a doua a venit salvarea, am leșinat în baie. Și așa s-a întâmplat nenorocirea.

Acum trebuie să țin o cură de îngrășare, încerc să mănânc și să forțez nota cât se poate, sper să dea rezultate și să nu ajung la mai rele. Mă bucur că am slăbit, mă uit în oglindă și nu mă mai recunosc, dar astea trei kilograme pe care le-am dat jos se văd și nu mi-e bine. Recomand slăbitul, dar nu așa agresiv”, a mai spus Bianca Rus.

