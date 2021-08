S-a iubit cu mare patos cu un bărbat despre care a crezut că va fi toată viața lângă ea, dar drumurile lor s-au separat la scurt timp după ce au ajuns la altar. Cu toate acestea, Bianca Rus nu s-a dat bătută și încă speră că în lumea asta mai există un om și pentru ea. De curând, artista se pare că a tras lozul câștigător, căci are un nou iubit despre care are numai cuvinte de laudă. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Bianca Rus și a aflat dacă mai visează sau nu să îmbrace rochia de mireasă, dar și care a fost cel mai greu moment din viața ei.

Bianca Rus a făcut dezvăluiri exclusive pentru CANCAN.RO. Artista ne-a spus că este fericită în noua relație și că doar timpul își va spune cuvântul în ceea ce privește o altă căsătorie.

De asemenea, Bianca Rus a vorbit și despre cel mai greu moment din viața ei, dar și despre cum a reușit să se ridice din situațiile delicate prin care a trecut, de-a lungul timpului.

„Îmi doresc o rochie tip sirenă, cu voalul lung”

CANCAN.RO: Cum te simți în noua ta relație, ești fericită?

Bianca Rus: Perioada aceasta este una fericită pentru mine. Relația mea de cuplu este la început, timpul le rezolvă pe toate. Nu-mi doresc acum să mă mărit!

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

Bianca Rus: Cel mai greu moment din viața mea a fost acela în care am fost dată afară de la Etno TV și atunci când am început să mă îngraș. Pe bază de stres și supărare chiar am depus foarte multe kilograme.

CANCAN.RO: Te mai vezi îmbrăcând rochia de mireasă?

Bianca Rus: Daaa! Îmi doresc o rochie tip sirenă, cu voalul lung, ceva total diferit față de ce a fost până acum.

Bianca i-ar răspunde iubitului cu „DA” la cererea în căsătorie

Recent, Bianca Rus a vorbit despre noua ei relație și a mărturisit că dacă bărbatul din viața ei i-ar pune inelul pe deget, nu ar ezita să-i ofere, drept răspuns, un mare „Da”.

„Eu zic că rochia să ți-o cumperi înainte cu câteva zile, că moda e schimbătoare. Te anunț eu. Nu îmi e frică să mă mai căsătoresc. Dacă m-ar cere, aș spune da”, a spus Bianca, la Antena Stars.

Mai mult, după ce s-a afișat cu iubitul pe rețelele de socializare, artista a mărturisit că acesta este un om drag ei, la care ține foarte mult și că între ei s-a reaprins flacăra iubirii, întrucât se cunosc de mai mult timp.

„Este o persoană foarte dragă mie băiatul cu care m-am pozat pe Facebook. Eu îl iubesc foarte mult, dacă e o persoană dragă mie, îți dai seama. Îl iubesc, îmi e drag… Lui îi permit să pună mâna pe mine așa. Nu pot să-ți spun momentan nimic, doar că e cea mai dragă persoană sufletului meu și mai multe detalii vă dau altădată.

E prima poză oarecum cu primul bărbat pe care-l afișez pe Facebook-ul meu și-l las să pună mâna pe mine. Da, îl iubesc mai mult decât pe fostul. Ne cunoaștem de foarte mult timp, de-o viață.

Acum s-a aprins flacăra iubirii. Am schimbat câteva vorbe. Inima mea este toată a lui. Reciproc e sentimentul între noi”, a mai spus artista, la postul de televiziune din trustul Intact.

Cum le dă Bianca Rus pentru nas răutăcioșilor

Recent, Bianca Rus a lansat o melodie în care a cuprins tot ceea ce voia să le transmită celor care vorbesc pe la colțuri. Artista i-a pus la punct în versuri pe cei care nu o plac, iar piesa a ajuns rapid la inimile fanilor blondinei.

În videoclipul melodiei, Bianca apare îmbrăcată extrem de sexy și mulat, iar mesajul pe care îl transmite este pentru femeile invidioase, care nu o lasă în pace. Ia priviți!