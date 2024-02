Cum arată casa de 1 milion de euro în care locuiesc Andra și Cătălin Măruță. Vila are un etaj și piscină proprie

Andra (37 de ani) și Cătălin Măruță (46 de ani) sunt unul dintre cele mai apreciate cupluri din România și se bucură de celebritate, de foarte mulți ani. Bineînțeles, și câștigurile lor sunt pe măsură. Așadar, cei doi locuiesc într-o vilă de 1 milion de euro. Casa spectaculoasă are un etaj și piscină proprie.

Jurata de la Românii au Talent și prezentatorul TV trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de peste 17 ani, iar de 15 ani sunt și căsătoriți. Cei doi au pornit de jos și au reușit, prin multă muncă și ambiție, să aibă succes. Andra și Cătălin Măruță au câștiguri generoase astfel că și locuința lor este una impresionantă. În această vilă luxoasă, familia s-a mutat în urmă cu mai bine de 5 ani și ar fi investit aproximativ 1 milion de euro.

Casa de lux a familiei Măruță este poziționată într-o zonă rezidențială și au ca vecini, personalități publice din showbiz. Astfel, Andra și Cătălin au încercat să păstreze discreția cu privire șa vila în care locuiesc. Totuși, la un moment, dat, fiica lor, Eva Măruță a publicat, în mediul online, mai multe imagini cu imobilul.

În fotografii, se poate observa aspectul modern al locuinței de lux atât în exterior, cât și în interior. Andra și Cătălin Măruță au ales nuanțe naturale de bej, în curte se află un gazon generos. De asemenea, în fața vilei, cuplul are o piscină pentru relaxare și distracție. Interiorul este și el fabulos. Camerele sunt foarte spațioase și luminoase, îmbinând mai multe stiluri arhitecturale.

La un moment, prezentatorul TV a dezvăluit că tot ce au el și artista au obținut singuri, fără niciun ajutor. Au muncit de la o vârstă fragedă și au reușit, cu greu, să ajungă la un nivel înalt. Acum, câștigurile lor sunt impresionante.

În presă au apărut informații conform cărora Andra ar fi plătită cu 6.000 de euro pentru 45 de minute de spectacol, iar pentru show-ul de la PRO TV ar încasa 16.000 de euro. Cătălin Măruță aduce și el foarte mulți bani în casă, Salariul pentru emisiunea pe care o prezintă ar fi de 17.000 de euro. În plus, familia are foarte multe colaborări cu branduri renumite.

„Eu și Andra am lucrat de când eram adolescenți, să știi. Unii poate au primit de la părinți ajutor ca să înceapă cu dreptul, ceea ce este, desigur, minunat: să îți dăruiască o casă, o mașină, să te ajute să găsești un loc de muncă.

Dar noi am obținut totul singuri, muncind foarte mult când alții de vârsta noastră poate mai mult se distrau. Apreciem cu atât mai mult ce avem astăzi când știm ce greu am construit, dar și ce ușor am putea pierde totul.”, a spus Cătălin Măruță.