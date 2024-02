Câte clase și ce studii are Andra Măruță, de fapt. În ce domeniu poate profesa

Andra Măruță este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Avea doar 14 ani atunci când și-a început cariera muzicală. De-a lungul timpului, a muncit mult și a reușit să se mențină pe primele locuri în trending. Totuși, vedeta are studii care o pot ajuta să profeseze și în alt domeniu.

Alexandra Irina Măruță, pe numele ei adevărat, s-a născut la Câmpia Turzii, în data de 23 august 1986. A fost ambițioasă și muncitoare, calitățile potrivite pentru a avea succes. La cei 37 de ani ai săi, Andra se poate declara o femeie împlinită. Este căsătorită cu iubirea vieții ei, Cătălin Măruță, iar împreună au doi copii minunați, Eva și David.

În ceea ce privește partea profesională, vedeta are o carieră impresionantă. Dincolo de activitatea muzicală, s-a implicat în proiecte precum Vocea României și Românii au Talent, la aceasta din urmă fiind în continuare jurată. În plus, are succes pe social media, iar popularitatea ei și a familiei sale i-a adus multe colaborări cu branduri renumite.

Câte clase și ce studii are Andra Măruță

O bună perioadă, Andra nu a vrut să dezvăluit ce studii are. Totuși, la un moment dat, a decis să abordeze și acest subiect. Soția lui Cătălin Măruță a urmat cursurile Liceului Economic ”A.D. Xenopol”. Ulterior, a terminat Facultatea de Pedagogie Muzicală din cadrul Universității ”Spiru Haret”. Artista s-a preocupat de școală și a reușit să obțină la examenul de licență nota 9,30.

„Pentru examenul de licență trebuie să te pregătești, chiar de când ai început o facultate, dacă ți-e limpede unde vrei să ajungi. Eu m-am documentat și în anii trecuți, dar anul cel mai dificil a fost cel trecut, când, pe măsură ce se apropia data examenului, aveam senzația că nu voi parcurge niciodată toată bibliografia. Am avut emoții până să înceapă examenul. Dar, treptat, m-am liniștit și mi-am recăpătat încrederea în mine.”, a declarat Andra, la scurt timp după ce a absolvit facultatea.

Așadar, jurata de la Românii au Talent poate să profeseze în învățământ. Pentru că are studii în pedagogie muzicală, Andra poate fi și profesoară de canto. Mai mult decât atât, artista a mărturisit că își dorește să predea în viitor.

„Acum am posibilitatea ca, într-o zi, să mă pot dedica și laturii pedagogice. Știu că acest moment va veni și mă gândesc cu bucurie la viitorii mei elevi, cărora vreau să le transmit pasiunea mea pentru muzică.”, a mai spus soția lui Cătălin Măruță.

