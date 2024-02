Ce relație au acum Dani Oțil și Cătălin Măruță, după ce prezentatorul de la PRO TV l-a bârfit cu Andra

Dani Oțil a dat cărțile pe față! Prezentatorul de la Antena 1 a revenit asupra declarațiilor făcute la adresa Andrei și a lui Cătălin Măruță. După ce a povestit un moment în care a fost subiect de bârfă pentru celebrul cuplu, acum a hotărât să facă și o completare.

În cadrul unui interviu, Dani Oțil a povestit o întâmplare de vremea când era împreună cu Mihaela Rădulescu. Cei doi au ieșit la un restaurant, iar acolo s-au întâlnit cu Andra și Cătălin Măruță. Fără să știe că fosta prezentatoare TV îi va auzi, cei doi au început să îi bârfească. În urma destăinuirilor făcute de colegul lui Răzvan Simion, foarte mulți oameni au reacționat, iar declarațiile au devenit virale. Astfel că vedeta Antena 1 a simțit nevoia să facă unele lămuriri.

Dani Oțil a făcut public un moment din viața personală, de pe vremea când forma un cuplu cu Mihaela Rădulescu. Prezentatorul de la Antena 1 a povestit că el și fosta sa iubită au fost subiect de bârfă pentru Andra și Cătălin Măruță. Declarațiile sale au făcut foarte multă vâlvă atât în presă, cât și în mediul online. Așadar, matinalul a decis să facă unele lămuriri. Mai mult decât atât, a dezvăluit ce relație are acum cu celebra artistă și soțul acesteia.

Dani Oțil a povestit întâmplarea cu pricina în cadrul unui podcast. Prezentatorul TV a dezvăluit cuvintele pe care Andra și Cătălin Măruță le-au avut de spus la adresa relației pe care el o avea la vremea aceea alături de Mihaela Rădulescu. Mai exact, cei doi nu înțelegeau cum de actuala parteneră a lui Felix Baumgartner a acceptat să formeze un cuplu cu matinalul de la Antena 1.

„Mi-aduc aminte de o scenă mișto. Eram la un restaurant pe Decebal și noi eram aici și Măruță cu Andra la o masă lângă. Erau deja împreună de ceva timp. Ne-am congratulat că știi cum e, starurile între ele… Ne-am salutat așa, de la distanță.

Mie nu-mi plac niciodată apropierile astea, ca găinile. O parte din acest grup, îți dai seama că nu eu cu Cătălin, s-au îmbrățișat.

Mihaela a intrat în baie și noi toți așteptam la intrare. Vedeam prin geam discuțiile. Am sesizat că se vorbește de noi și era normal. Țin minte că a ieșit Mihaela și a zis: Băi, ce răutăcioși! Ăștia nu știau că sunt în baie și că-i aud. Prima remarcă a fost: «Bă, Mihaela e înaltă, dar ce-o fi văzut la piticul ăla?»

Bine, au fost mai mult răutăți, dar nu le discutăm decât la podcastul lui Măruță. Eu o iubesc pe Andra. Îmi place și profesional, și personal, am fost în turneu împreună și mi-am dat seama că nu am cum s-o urăsc. Ăsta-i poporu.l”, povestea în trecut Dani Oțil, în cadrul podcastului Vin de-o poveste.