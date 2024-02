Cu cine împarte banii de la restaurant Dani Oțil. Matinalul de la Antena 1 nu este unicul patron de la „The Grill”

Dani Oțil (43 de ani) se bucură de succes în televiziune, dar și în domeniul HoReCa. Matinalul de la Antena 1 deține restaurantul „The Grill” în zona de Nord a Capitalei, însă nu este unicul patron. Află, în articol, cu cine împarte banii prezentatorul TV.

„The Grill” este un restaurant apreciat în București, cu preparate originale și gustoase. Iar prețurile nu sunt deloc mici, așadar și profitul trebuie să fie unul mai mult decât mulțumitor. Chiar și prietenii lui Dani Oțil s-au plâns de notele de plată pe care le-au avut de achitat la restaurantul prezentatorului TV. Spre exemplu, Mihai Bobonete a povestit experiența lui acolo și a mărturisit că nu va mai merge.

Citește și: ARE PREȚURI ATÂT DE MARI LA PROPRIUL RESTAURANT, ÎNCÂT… DANI OȚIL MĂNÂNCĂ ȘI EL LA REDUCERE!

„Când a venit nota aia, eu am crezut că voi v-ați certat. I-am zis Cătălinei: «Eu cred că Neața cu Răzvan și Dani rămâne doar cu Răzvan». Mâncasem niște felii de șnițel și șuncă. M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită.

Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin.”, a spus Mihai Bobonete.