Dani Oțil și-a chemat colegii la restaurantul lui de Ziua Națională, unde a urmat un ospăț cu fasole cu ciolan și pălincă. Toate bune și frumose în interior, dar oare s-a ocupat “micuțul prezentator” de achitarea notei sau fiecare invitat și-a plătit din buzunarul propriu ce a consumat?! Nu ne-ar surprinde ultima variantă, ținând cont că soțul Gabrielei Prisăcariu este cunoscut ca fiind cu “arici” la buzunar, nu cu mult timp în urmă dezvăluind că “gratis” este un cuvânt care nu există în localul lui. Aflați, totodată, ce vedete au fost prezente la “The Grill”. CANCAN.RO are imaginile și le prezintă în exclusivitate.

Dani Oțil controlează un restaurant în zona de nord a Capitalei, care a fost inaugurat în anul 2016. Matinalul de la Antena 1 are o multitudine de review-uri pe pagina de Facebook a localului, meniul fiind unul diversificat. Sunt, însă, și clienți care nu au fost încântați de tratament, iar din această categorie face parte Mihai Bobonete, prieten la cataramă cu “micuțul prezentator”, care a promis că nu va mai călca la “The Grill”, șocat de prețurile mari. Pentru a arăta – credem noi – că nu a impus în meniu tarife demne de Dubai, soțul Gabrielei Prisăcariu și-a invitat câțiva colegi de breaslă, de Ziua Națională, în localul pe care îl deține.

Ospăț pe cinste de Ziua Națională, la restaurantul lui Dani Oțil

Acolo, Dani Oțil le-a oferit câte o porție de fasole cu ciolan și un păhărel de pălincă, cinstind, astfel, cum se cuvine 1 Decembrie. În local, au tronat voia bună și veselia, preț de câteva zeci de minute, toți cei prezenți simțindu-se perfect. Nu știm, însă, dacă Dani Oțil a suportat nota sau dacă fiecare și-a plătit-o separat, cunoscut fiind faptul că “micuțul prezentator” este foarte cumpătat când vine vorba de gestionarea banilor. Ramona Olaru și Adina Moraru, cea care prezintă horoscopul zilei la Antena 1 au plecat mai devreme, urmate, la scurt timp de magicianul Robert Tudor și soția sa, Elena.

Mihai Bobonete a lipsit

Ulterior, pe seară, au părăsit zona și Dani Oțil și soția sa, Gabriela Prisăcariu, potrivit imaginilor realizate de CANCAN.RO. Mihai Bobonete a lipsit, însă, de la ospăț, semn că nu ar fi revenit la sentimente mai bune față de “The Grill” 😊.

“La mine, și prietenii mei plătesc”

Reamintim că, în urmă cu ceva timp, îndrăgitul comediant a mai precizat că nu va mai merge la restaurantul lui Dani Oțil, din cauza prețurilor “piperate”. A luat hotărârea după ce a mâncat acolo cu Răzvan Simion. Cu siguranță, însă, a fost o glumă.

“Când a venit nota aia, eu am crezut că voi v-ați certat. I-am zis Cătălinei: ‘Eu cred că Neața cu Răzvan și Dani rămâne doar cu Răzvan’. Mâncasem niște felii de șnițel și șuncă. M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită. Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, a declarat, la momentul respectiv, Mihai Bobonete.

“Datorită prietenilor mei, ‘datorită’, a venit ospătarul nostru la mine și a zis că după Bobonete, Răzvan și alții, la noi se zice că e scump, dar nu e așa scump. La mine, și prietenii mei plătesc. Gratis nu. Nu îmi place treaba asta”, a replicat Dani Oțil.