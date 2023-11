Imagini de colectie! Mihai Bobonete, așa cum nu l-ai mai văzut niciodată. A lăsat cu gura căscată toți invitații de la o petrecere de Halloween!

Un local deschis de curând în zona Străulești și organizarea unei petreceri de Halloween în incintă. Combinația perfectă pentru ca Mihai Bobonete să nu stea în casă, ci să iasă cu băieții. Dar asta nu înseamnă că Bobiță trebuie să se și primenească! A fost suficientă acceptarea invitației și pasul făcut în interiorul locației. Vestimentația n-a fost pusă nici măcar pe locul 2, ci s-a dus undeva depaaaarte. CANCAN.RO are imaginile exclusive și vi le prezintă în cele ce urmează!

Păi… pe bune! Ce costumație înfricoșătoare demnă de chermeza la care a participat, ce „haine de duminică”?! Un compleu și-o șapcă pe cap, frate! E mai mult decât suficient. Cel puțin pentru Mihai Bobonete. El așa a ieșit din casă. Cu un trening verde, pe set, pe dedesubt un tricou negru și accesoriul de pe cap în acceași nuanță. S-a asortat ca lumea, nu așa.:)

Treningul lui Bobonete – „armă” pentru ținerea femeilor la distanță

Actorul de stand-up comedy n-a fost împreună cu partenera de viață la petrecere, ci și-a luat alături un prieten, tot comediant. Fără doamne la masă și îmbrăcat de parcă ar fi vrut să le îndepărteze pe cele care-și doreau să-l vadă îndeaproape (poate că aici a fost mâna soției:)), Mihai Bobonete s-a răsfățat cu o băutură mai mult decât potrivită treningului. Șampania în combinație cu outfit-ul actoriului parcă nu dădea bine. Nu se vedea OK. Ar fi fost forțat, tras de păr. Așa… o bere e mai mult decât suficientă.

Și dacă tot veni vorba de soție… acum ceva vreme, Mihai Bobonete, după mai bine de 20 de ani de iubire, a anunțat-o pe Cătălina că-și dorește divorțul. Bineînțeles, însă, totul a fost spus sub forma unei glumițe. Fiind pandemie atunci și fără să aibă voie să susțină spectacole de stand-up, actorul s-a gândit să improvizeze. Să nu-și uite meseria. Și așa și-a luat partenera la bâză.

„Eu fac parte din prima generație care ne-am ratat criza de 40 de ani. Noi nu am putut să avem criza bărbatului de 40 de ani, pentru că a venit pandemia exact când am făcut 40 de ani. Eu n-am putut să divorțez pentru o scurtă perioadă, n-am putut să mă duc la… pe banii mei, n-am putut să mă tatuez (…) Unde divorțezi în pandemie, când n-ai voie să ieși din casă? M-am trezit într-o dimineață, m-a luat criza puțin așa și am zis: «Cătălina, eu divorțez!». «Unde divorțezi? Nu ai voie să ieși din casă, e lockdown​. Unde te duci să faci acte? Nu te bagă nimeni în seamă» și am zis «Cătălina, lasă să treacă pandemia»”, mărturisit Mihai Bobonete.

