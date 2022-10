Mihai Bobonete i-a spus soției că vrea să divorțeze: „M-am trezit într-o dimineață și...” Cum a reacționat aceasta

După mai bine de 20 de ani de când sunt împreună, Mihai Bobonete și-a anunțat soția că divorțează. Cum a reacționat Cătălina la vestea șocantă pe care a primit-o de la partenerul de viață.

Actorul Mihai Bobonete trăiește o poveste de dragoste alături de Cătălina, cea pe care a cunoscut-o încă de pe vremea de când era adolescent. S-au întâlnit la o petrecere în anul 1995, iar de atunci sunt de nedespărțit. A urmat o relație de 14 ani, iar după ce Cătălina a rămas însărcinată, Mihai a decis să o ceară în căsătorie și să se cunune civil. După alți 8 ani, actorul a dus-o pe aceasta în fața altarului și a recunoscut că până atunci, acesta nu credea în căsătorie și într-un act care să oficializeze o relație.

Recent, Mihai a făcut o declarație care a luat prin surprindere pe toată lumea. I-a spus soției sale că vrea să divorțeze.

Cum a reacționat Cătălina, soția lui Bobonete

Bobonete a dezvăluit printre altele, în cadrul unui podcast alături de Sorin Bontea, că și-a anunțat soția că vrea să divorțeze, chiar în perioada în care era stare de urgență din cauza pandemiei de COVID-19.

„Eu fac parte din prima generație care ne-am ratat criza de 40 de ani. Noi nu am putut să avem criza bărbatului de 40 de ani, pentru că a venit pandemia exact când am făcut 40 de ani. Eu n-am putut să divorțez pentru o scurtă perioadă, n-am putut să mă duc la… pe banii mei, n-am putut să mă tatuez (…) Unde divorțezi în pandemie, când n-ai voie să ieși din casă? M-am trezit într-o dimineață, m-a luat criza puțin așa și am zis: «Cătălina, eu divorțez!». «Unde divorțezi? Nu ai voie să ieși din casă, e lockdown​. Unde te duci să faci acte? Nu te bagă nimeni în seamă» și am zis «Cătălina, lasă să treacă pandemia»”, mărturisit Mihai Bobonete, în cadrul podcastului.

Totul a fost sub forma unei glume, iar reacția soției a fost una pașnică, mai ales că, îl cunoaște foarte bine pe cel care îi este partener de viață de atâția ani.