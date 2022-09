Mihai Bobonete, la psiholog! Care este cea mai mare teamă a actorului din ”Las fierbinți”

Mihai Bobonete, cunoscut de lume drept „Bobiță” din „Las Fierbinți”, s-a dezbrăcat de secrete și a vorbit despre cele mai mari frici ale sale. Acesta a oferit mai multe detalii despre copilăria sa și despre relația pe care o are alături de mama copiilor săi.

De-a lungul anilor, Mihai Bobonete a devenit un actor apreciat, cu sute de mii de urmăritori pe rețelele de socializare. Acesta are momente în care își amintește cu drag despre copilărie și despre vacanțele pe care le petrecea an de an la bunici.

VEZI ȘI: MIHAI BOBONETE ŞI RĂZVAN SIMION AU MERS LA RESTAURANTUL LUI DANI OŢIL ŞI S-AU PLÂNS DE PREŢURILE URIAŞE. CE S-A ÎNTÂMPLAT APOI CU LOCALUL MATINALULUI DE LA ANTENA 1

Care sunt cele mai mari temeri ale lui Mihai Bobonete

În cadrul ultimului interviu oferit, Mihai Bobonete a vorbit cu sinceritate despre temerile care l-au consumat de-a lungul anilor. Acesta mărturisește că i-a fost destul de greu să treacă peste aceste momente complicate, dar a apelat cu încredere la ajutorul unui specialist. Actorul din „La Fierbinți” se declară mulțumit de terapia pe care o face periodic și de sfaturile primite de terapeutul său.

„Mi-e frică de singurătate și nu pot dormi în întuneric, mi-e frică de trădare, dar și de minciună, mi-e frică de prostie sau de mintea odihnită, mi-e frică de mine cel ce am fost și am o ușoară teamă că povestea mea se va sfârși mai devreme de final”, a declarat Mihai Bobonete pentru Fanatik.

CITEȘTE ȘI: BOALA SECRETĂ A LUI MIHAI BOBONETE! E PRIMA DATĂ CÂND „BOBIŢĂ” DIN LAS FIERBINŢI VORBEŞTE DESPRE EA

Copilăria de poveste a lui Bobiță

Despre copilăria sa, Mihai Bobonete are foarte multe de povestit. Actorul se bucură că a avut parte de momente frumoase alături de bunicii săi, mărturisind că singurele vacanțe ale sale se desfășurau acolo. Totuși, acest aspect nu a părut să îl deranjeze, mai ales că avea parte de libertatea de a sta până târziu alături de fete și băieți. Deși nu a fost un copil prea cuminte, Bobiță recunoaște că acum pune preț pe acest aspect și nu poate rămâne indiferent în momentul în care vede ce trăsnăi fac toți copiii din ziua de azi.

„Vacanțele mele erau doar la bunici pentru că, locuind cu ai mei în Bărăgan, plecam în vacanțe la Craiova și stăteam între Craiovița și Valea Roșie. Am avut parte de vacanțe foarte faine, cu ștrand și mers la pescuit la Giormane, cu iubite și beții adolescentine, cu mers în discoteci și fumat ‘la poștă’ în scara blocului. Cu 3,5,8 și Renț până când se lumina de ziuă… cu de toate”, a povestit Bobiță pentru sursa menționată anterior.