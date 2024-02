Cum arată casa de 3 milioane de euro în care locuiesc Vlăduța Lupău și Adi Rus. Vila are până și un studio de muzică

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară, bucurându-se de un succes imens pe plan muzical. Cântăreața stă foarte bine la capitolul finanțe, căci banii vin pe bandă rulantă în urma evenimentelor la care participă. A reușit alături de soțul ei, Adi Rus, să ridice o vilă luxoasă care a costat o adevărată avere. Vedeta a scos din buzunar nu mai puțin de 3 milioane de euro pentru întreaga investiție pe care a încercat s-o țină cât mai ferită de ochii curioșilor. Cum arată locuința de vis a celebrei interprete?

Vlăduța Lupău are parte de un succes colosal în carieră și merge la o mulțime de evenimente atât în țară, cât și-n străinătate. A reușit de-a lungul anilor de muncă să strângă o adevărată avere. A ridicat împreună cu soțul ei, Adi Rus, o vilă luxoasă în care au investit bani frumoși: nu mai puțin de trei milioane de euro!

Locuința este situată în cartierul Făget din Cluj și are multe camere spațioase, însă cea mai frumoasă rămâne cea a lui Iair, copilul cuplului. Vlăduța a cerut ajutorul unor specialiști în design, atunci când a gândit întregul aspect al casei.

CITEȘTE ȘI: VLĂDUȚA LUPĂU LUA BANI DE LA STAT „PE NAȘPA” ÎN TIMP CE ÎȘI CONSTRUIA CASĂ DE 3 MILIOANE $, SUSȚIN PROCURORII! CULISELE SCANDALULUI ÎN CARE RISCA 7 ANI DE ÎNCHISOARE

„Camera copilului e cea mai frumoasă cameră din toată casa! Mi-am dorit să fie cu norișori și ursuleți! Așa am și făcut-o, iar la designul camerei am contribuit eu 100%, chiar dacă în restul casei am avut designer. Aici mi-am pus eu toate ideile și plăcerile. Doarme în cameră cu noi, chiar în pat cu noi de multe ori, pentru că așa ne place! Dar în unele nopți de peste weekend, când eu sunt efectiv epuizată, îl mutăm, ca să pot să mă odihnesc și eu”, mărturisea vedeta, pe Instagram.

CITEȘTE ȘI: DUPĂ VLĂDUȚA LUPĂU, O ALTĂ ARTISTĂ CELEBRĂ ESTE OBLIGATĂ SĂ RESTITUIE BANII PRIMIȚI ÎN PANDEMIE DE LA STAT: „NU AVEM DE UNDE SĂ DĂM”

Vlăduța Lupău a apelat la ajutorul designerilor pentru vila luxoasă

Casa Vlăduței Lupău are un aspect modern și extravagant, iar cântăreața are până și un studio de muzică. Vedeta are și un dressing imens, unde și-a aranjat toate „investițiile”. Dormitorul matrimonial este imens și este aranjat cu mult bun gust. Pe unul dintre pereții camerei se află un tablou uriaș cu Vlăduța Lupău și Adi Rus.