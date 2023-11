Cum arată casa din Dolj care se vinde cu doar 3000 de euro. E mai ieftină decât un loc de parcare

O casă dintr-o comună din România a ajuns să se vândă cu doar 3000 de euro! În aceste vremuri scumpirile sunt la ordinea zilei, mai atunci când vine vorba despre imobiliare. Sigur că, unele imobile se vând la prețuri colosale și datorită zonei în care se află ori a îmbunătățirilor pe care le au. Nu este cazul și unei case dintr-o localitate doljeană, de care proprietarul vrea să scape cât mai repede. Așa că, a pus-o la vânzare cu suma de 16.000 de lei!

Printre locuințele scumpe care sunt la vânzare pe tot internetul, se mai strecoară și mici „comori” la prețuri accesibile sau chiar ieftine. Este și cazul unei case din comuna Scăești, județul Dolj, care a fost scoasă la vânzare cu doar 16.000 de lei (circa 3000 de euro). Anunțul a fost postat pe celebra platformă OLX, unde mulți internauți au rămas surprinși că mai sunt imobile la un astfel de preț.

Ce îmbunătățiri are locuința la 3000 de euro

Ce-i drept, casa este una „bătrânească” și nu are prea multe îmbunătățiri. Are baie în interior, nicidecum în curte, așa cum sunt multe case la țară. Toate utilitățile, precum canalizarea, sunt la „poartă”, iar viitorul proprietar poate schimba acest lucru. Locuința are fântână și o curte generoasă. Este poziționată într-o comună doljeană, însă este în apropiere de marile orașe Craiova, Drobeta Turnu-Severin și Târgu-Jiu. Dunărea este aproape, iar iubitorii de vacanțe o pot cumpăra și pot investi în ea, pentru o casă de vacanță, unde să se refugieze de agitația urbană.

De altfel, prețul este unul modic. Această casă costă mai puțin decât un loc de parcare în Capitală sau în Cluj-Napoca. Sigur că, ar fi o investiție destul de mare de făcut în ea, însă cine-și dorește să fugă de agitația de la oraș, se poate refugia în liniște într-o astfel de locuință.

„Vând casa în comuna Scăești, județul Dolj, compusă din 3 camere, baie și hol. Casa este poziționată pe colțul unei străzi având două intrări, plus o curte generoasă. De asemenea, locuința dispune de fântâna, apa stradală, canalizare la poarta, iar prețul este de doar 16.000 de lei.”, se arată în anunțul făcut de proprietar, pe OLX.

