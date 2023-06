Cum arată casa fără living a lui George Burcea? S-a mutat acolo alături de Viviana Sposub

Viviana Sposub a făcut de curând un anunț care i-a luat prin surprindere pe fani. Fosta vedetă de la Kanal D a dezvăluit pe rețelele de socializare faptul că s-a mutat în casă nouă. Șatena le-a făcut celor care o urmăresc un tur al apartamentului în care locuiește alături de partenerul său, George Burcea.

Viviana Sposub este în culmea fericirii. Tânăra căuta de ceva timp un apartament pe placul său și iată că în sfârșit și-a găsit locul în care poate spune „acasă”. Pe rețelele sociale, șatena le-a făcut internauților un tur al apartamentului cu două camere. Fosta asistentă TV a găsit o locuință spațioasă, în care se simte foarte bine chiar dacă nu este dotată cu living.

Apartamentul cochet are două dormitoare, iar într-unul dintre ele vor sta cele două fetițe ale lui George Burcea, atunci când îi vizitează.

„M-am mutat într-un nou apartament și facem turul! În bucătărie este cu roz și cu mov, exact așa cum este în tot apartamentul. Holul, cu această balerină superbă (n.r. – o pictură).

Primul dormitor care este mov. Iubesc să am plante în casă pentru că aduc prosperitate. Și abia aștept să am grijă de noii mei prieteni. Acesta este al doilea dormitor. Apartamentul nu dispune de living, dar pe mine, sincer, nu mă deranjează. Mă bucur că am foarte multe spații de depozitare”, a spus Viviana în timpul prezentării casei.

George Burcea și Andreea Bălan, scandal din cauza copiilor

După o liniște aparentă, în perioada în care actorul a fost plecat în America, în interes profesional, între acesta și fosta parteneră a izbucnit un nou scandal. George Burcea a acuzat-o pe mama fetițelor sale că nu îi răspunde la telefon și nu îl lasă să comunice cu micuțele.

„La nici 3 ore după ce în Cancan a apărut un articol care vorbea despre faptul că am obținut ordonanță președințială pentru a-mi exercita dreptul de a vorbi la telefon cu fetele mele, mama copiilor a ieșit în presă cu cele mai veninoase și neadevărate declarații. Cât mai poate continua așa? Până unde o să se ajungă? Cât de traumatizați vor fi copiii noștri când vor afla despre tot acest război?

Am cerut ordonanță președințială pentru că nu puteam lua sub nicio formă legătura cu fetițele mele pe perioada în care eu am fost plecat în State. Mama lor mi-a spus că se bucură tare mult că plec și speră să rămân acolo pentru că fetițele sunt mici și speră ca ele să uite de tot de mine. Ce mamă își dorește așa o soartă pentru fiicele sale? De ce copiii aceștia să nu aibă dreptul la tată în viața lor?”, a scris George Burcea. (VEZI TOATE DETALIILE AICI)

Replica din partea artistei nu a întârziat să apară! Vedeta l-a acuzat, printre altele, că nu i-a plătit pensia alimentară de câteva luni.

”Tatăl copiilor mei se laudă în presă (la cine îl ascultă) că a obținut prin ordonanță să vorbească la telefon cu fetele de trei ori pe săptămână atunci când e plecat din țară, dar uită să spună și că, de când s-a întors (după patru luni în care nu le-a văzut) că le-a luat 2 ore într-o zi și alte 3 în altă zi – nedorind să respecte programul de vizită cu cele 2 weekenduri în care poate să le ia. Totodată uită să spună că pensia alimentară (cei 500 RON pe care i-a stabilit singur conform veniturilor declarate), nu a plătit-o de 4 luni în condițiile în care se laudă cu o activitate intensă în America”, a declarat Andreea Bălan, pentru spynews.ro