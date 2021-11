Cum arată casa în care locuiește Narcisa Suciu, în Finlanda. În urmă cu 12 ani, artista a părăsit România

Narcisa Suciu s-a mutat, în urmă cu 12 ani, în Finlanda, acolo unde locuiește alături de partenerul ei. Chiar dacă a părăsit România, cântăreața nu și-a uitat pământul natal, iar, recent, a venit în țară cu ocazia lansării propriei cărți, ”Mama, povestește-mi despre tine”, o carte interactivă care poate deveni o amintire plăcută pentru viitoarele generații.

Narcisa Suciu a părăsit România, în urmă cu 12 ani. Îndrăgita cântăreață locuiește în prezent în Finlanda, alături de soțul ei, finlandezul Veikko Miettinen, și de fiică. Chiar dacă este plecată de mult timp, artista nu și-a uitat pământul natal, iar, recent, a revenit în țară cu ocazia lansării propriei cărți, ”Mama, povestește-mi despre tine”, o carte interactivă care poate deveni o amintire plăcută pentru viitoarele generații.

În Finlanda, Narcisa Suciu locuiește într-o casă pe care atât ea, cât și soțul ei au amenajat-o după bunul plac. Și, cum nu și-a uitat originile, cântăreața are în casă elemente de decor cu influențe românești, fapt ce o face să se simtă apropiată țării natale. În interviul pentru Prima TV, artista a mărturisit că locuința poate fi ”o mică Românie”.

„Locuiesc în Finlanda de… imediat 12 ani, dar în casă la mine e un fel de mică Românie, ca în ambasada României din Helsinki, așa e și la mine în casă. Cred că rădăcinile nu te lasă să te duci, cel puțin cu sufletul și cu mintea, foarte departe, chiar dacă fizic ești în altă parte sau cel puțin asta se întâmplă în cazul meu. Bărbatul meu întreabă întotdeauna, în română: «Ce faci?», nu o să întrebe în finlandeză, așa ne și salutăm. «Ce faci, fată?», așa mă întreabă. Eu îi răspund în românește: «Bine, fată»”, a spus Narcisa Suciu.

Artista a transmis și un mesaj cu ocazia zilei de 1 Decembrie: „Pe televizorul românesc, asta în cazul în care nu eram în diaspora, am fost invitată de câteva ori. Am cântat și pentru românii din Helsinki într-un an, dar dacă nu am de cântat, dacă nu sunt undeva, să cânt, atunci sigur sunt pe televizor și văd tot ce… toate materialele pe care le faceți voi cu restul colegilor. (…) Aș vrea să vă spun că vă doresc să fiți împreună, să vă bucurați unii de ceilalți, să vă găsiți timp să vă uitați la cel de lângă voi, să vă bucurați de copii, de părinți”.

Narcisa Suciu a revenit în România cu un nou proiect

Narcisa Suciu a revenit în țară cu ocazia lansării propriei cărți ”Mama, povestește-mi despre tine”.

”Foarte multă lume a avut senzația că e beletristică, dar nu e beletristică. Nu este o poveste scrisă pe care să o poți citi. E o carte interactivă, cum aveam noi pe vremuri oracolul. E ceva de felul ăla, dar mult mai serios. Sunt aproape 300 de întrebări, sunt structurate pe capitole și fiecare beneficiază de ilustrații făcute de fetița mea. Ea le-a făcut fără să știe că urmează să fac eu așa ceva, nici eu nu știam că o să fac așa ceva. Ea e studentă la Universitatea din Tampere la Facultatea de arte.

Dacă sunteți dintre cei norocoși, care mai au, încă, o mamă aici, pe pământ, vă rog să-i dați mamei cadou cartea asta și s-o rugați să v-o înapoieze după ce a terminat de povestit tot ce putea să vă povestească! Cartea asta va rămâne moștenire urmașilor noștri ca să ne păstreze povestea așa cum am scris-o noi!”, a declarat la PRO TV cântăreața.

