Narcisa Suciu, devăluiri intime despre viața în cuplu: ”Sunt alături de un bărbat care mă iubește”

Celebra cântăreaţă Narcisa Suciu, care locuieşte de ani buni în Finlanda, s-a întors în România pentru o perioadă scurtă de timp. Artista are un nou proiect pe care l-a prezentat în cadrul unuei emisuni. Pe lângă partea profesională, Narcisa Suciu a vorbit și despre viața personală. Iată ce a declarat artista în urmă cu puțin timp.

Narcisa Suciu trăiește de aproximativ 11 ani în Finlanda, acolo unde a mers pe urmele soțului, finlandezul Veikko Miettinen. Rezervată și discretă atunci când vine vorba de viața personală, Narcisa Suciu are numai cuvinte de laudă la adresa omului care o iubește:

”Dacă sunt fericită în Finlanna? Da! Cu sigu­ranţă, da! Altfel nu aş fi stat! Acum e lumină şi linişte în sufletul meu şi sunt alături de un bărbat care mă iubeşte şi pe care îl iubesc. Veikko îmi oferă o viaţă tihnită şi confortabilă, nu trebuie să mă gândesc că trebuie să pun o pâine pe masă, aşa cum se întâmpla în România”, a declarat artista pentru ProTv.

De aproximativ 11 ani Narcisa Suciu a părăsit țara și s-a stabilit în Finlanda alături de soțul si fiica ei. Viața personală a artistei a fost tot timpul un subiect sensibil pentru ea și atât cât a reușit și-a păstrat cele mai importante momente în interiorul căminului. Narcisa Suciu a revenit în țară cu ocazia lansării propriei cărți ”Mama, povestește-mi despre tine”, o carte interactivă care poate deveni o amitire plăcută pentru viitoarele generații:

”Foarte multă lume a avut senzația că e beletristică, dar nu e beletristică. Nu este o poveste scrisă pe care să o poți citi. E o carte interactivă, cum aveam noi pe vremuri oracolul. E ceva de felul ăla, dar mult mai serios. Sunt aproape 300 de întrebări, sunt structurate pe capitole și fiecare beneficiază de ilustrații făcute de fetița mea. Ea le-a făcut fără să știe că urmează să fac eu așa ceva, nici eu nu știam că o să fac așa ceva. Ea e studentă la Universitatea din Tampere la Facultatea de arte.

Daca sunteti dintre cei norocosi, care mai au,inca, o mama aici, pe pamant, (nu in gand, vorba poetului! ) , va rog sa-i dati mamei cadou cartea asta si s-o rugati sa v-o inapoieze dupa ce a terminat de povestit tot ce putea sa va povesteasca! Cartea asta va ramane mostenire urmasilor nostrii ca sa ne pastreze povestea asa cum am scris-o noi!”, a declarat la PRO TV cântăreața.