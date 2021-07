Narcisa Suciu, dezvăluiri emoționante despre mama ei. Care este cel mai mare regret al artistei

Narcisa Suciu și-a deschis sufletul și a vorbit despre cea mai importantă femeie din viața ei. Artista recunoaște că dispariția mamei sale a fost o lovitură cruntă, dar a învățat să trăiască cu această lipsă și a făcut-o mai puternică.

Dispariția mamei sale a făcut-o pe Narcisa Suciu să conștientizeze cât de puternică este, dar și faptul că singura variantă pe care o mai avea era să fie o luptătoare. Și a reușit! Vedeta se bucură acum de faptul că are o familie minunată și poate împărtăși cu fiica ei tot ceea ce a învățat de la mama ei.

„Este adevărat, n-a fost deloc ușor… Țin minte că, la un moment dat, stăteam de vorbă cu mine și am conștientizat că am avut norocul să am un creier suficient de sănătos încât să nu cad pradă disperării, să înțeleg că singura variantă demnă de luat în calcul este înainte!

Nu mi-am plâns de milă niciodată, am făcut tot ce am putut cu ce aveam la îndemână și am cerut ajutor celor din jur doar când am fost convinsă că nu pot altfel. ” , a declarat artista pentru paginadepsihologie.ro

Narcisa Suciu: „Multă vreme am avut senzația că mama o să se întoarcă”

Cu toate că a reușit să se țină departe de depresie, după dispariția mamei sale, artista recunoaște că are sufletul plin de regrete când privește retrospectiv. Și-ar fi dorit ca în relația cu mama să poată fi mult mai prezentă și să se bucure de fiecare vorbă bună venită din partea acesteia, dar, din cauza tinereții și a altor priorități, Narcisa Suciu a rămas cu regrete.

„Multă vreme după ce s-a dus am avut senzația că urmează să se întoarcă, să intre pe ușă ca după o călătorie prea lungă și să pună la locul lui universul dat peste cap odată cu plecarea ei… Azi, când eu sunt mama unei tinere femei (Daria are 23 de ani, vârsta pe care am avut-o eu atunci când am devenit mamă), regret toate întrebările pe care nu i le-am pus, toate poveștile pe care le-am ratat fiind, probabil, prea tânără și prea imatură câtă vreme am fost împreună… „, a mai declarat artista.

Sursă foto: facebook.com