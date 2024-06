Cum arată casa în care Nicuşor Dan stă în chirie, în Bucureşti? Plăteşte 550 euro lunar. FOTO

Nicușor Dan și Mirabela își duc traiul într-o locuință din Sectorul 5 al Capitalei, pentru care scot din buzunar 550 de euro lunar. Edilul Capitalei și soția lui stau în chirie într-un apartament situat la mansarda unei case vechi. Mare le-a fost mirarea alegătorilor săi când au auzit că Primarul General nu are o casă a lui, ci preferă să plătească lunar o sumă pentru un acoperiș deasupra capului. Cum arată casa în care stă Nicușor Dan și de ce a ales să plătească chirie?

Nicușor Dan și soția lui, Mirabela, duc o viață modestă în ciuda câștigurilor financiare bune pe care le are edilul Capitalei. Cei doi locuiesc în Sectorul 5, în chirie, la mansarda unei case. Au un apartament doar al lor, pentru care plătesc lunar nu mai puțin de 550 de euro. Primarul General al Bucureștiului, partenera lui de viață și cei doi copii trăiesc într-o „cameră și două dormitoare la mansardă”. Este suficient pentru familia politicianului, cel puțin pentru aceste vremuri.

Ei bine, Nicușor Dan și aleasa inimii n-au stat dintotdeauna în Sectorul 5. În anul 2016, când a candidat pentru prima dată la alegerile pentru Primăria Capitalei, Nicușor Dan și Mirabela stăteau cu chirie într-un apartament din Militari.

Edilul dezvăluia că imobilul unde-și duce traiul acum este unul vechi, construit în jurul anului 1910.

Nicușor Dan a explicat cu lux de amănunte, în urmă cu câteva luni, de ce nu și-a cumpărat o casă și a preferat să stea în chirie. Edilul Capitalei este mulțumit de poziționarea imobilului, situat într-un cartier liniștit, pe unde nu circulă mașini. Mai mult decât atât, primarul Bucureștiului susține că este și casa unde au crescut copiii lui.

„Acum, faptul că în apartamentul acesta au crescut copiii, s-a născut băiețelul, că locuim într-un cartier unde nu prea circulă mașini, îmi place foarte mult. Nu sunt deloc stresat din punct de vedere material, am un back-up, pot să merg oricând să predau. Mirabela ar vrea să avem casa noastră, să așeze ea lucrurile, să fie casa ei, dar poate va fi, la un moment dat. Plătim 550 de euro pe lună, o cameră și două dormitoare la mansardă, iar proprietarul plătește taxele. Cam atât”, spunea Nicușor Dan, în emisiunea lui Denise Rifai.

Edilul a dezvăluit că nu au avut nici banii necesari să-și cumpere o casă, dar nici timp. Nicușor Dan spunea că are nevoie totuși de un credit pentru a achiziționa o locuință în care să-și petreacă restul vieții alături de familia lui.

„Nu am avut niciodată banii și timpul ca să cumpărăm. Acum, probabil că, cu un credit potrivit, am putea să o facem, dar pentru asta trebuie să căutăm, să ne placă zona și nu am avut niciodată timp.”, mărturisea acesta, pentru Digi24.